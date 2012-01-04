توازن منطقه ای بین هیئت های فوتبال استانها ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان عصر چهار شنبه در جلسه بررسی مشکلات فوتبال خراسان جنوبی در بیرجند افزود: بر این اساس برای آنکه فوتبال در استانهای فاقد لیگ جان بگیرد، سعی می کنیم میزبانی برخی رقابتهای ملی را در مرکز آن استانها برگزار کنیم.

وی قول مساعد برای برگزاری مسابقات کلان فوتبال کشور را به میزبانی خراسان جنوبی به مسئولان هیئت فوتبال استان را داد.

وی برگزاری دوره های آموزشی و مربیگری فوتبال در استان به صورت رایگان را از دیگر وعده های خود برای خراسان جنوبی اعلام کرد و بیان داشت: پشتکار و درخواست هیاتهای استانی از ماست که می تواند این مسئله را محقق سازد.

رئیس فدراسیون فوتبال بر ضرورت ایجاد و توسعه مدرسه فوتبال و نیز ایجاد و تقویت تیمهای پایه در استانها تاکید کرد.

کفاشیان بیان کرد: بر اساس قانون فیفا تا سال 2013 کلیه باشگاه های فوتبال الزاما باید دارای تیم های پایه باشند.

وی لبا بیان اینکه رسانه ها زیاد برای ما جریان سازی کرده اند، ادامه داد: این موجب شده خیلی ها تصور کنند فدراسیون فوتبال چرخش مالی بسیار زیادی دارد.

وی با اشاره به اینکه سطح تقاضا برای توسعه فوتبال زیاد و منابع فدراسیون بسیار محدود است، اظهارکرد: یکی از ایرادات بزرگی هم که به فدراسیون فوتبال وارد شده این است که به هیئتهای استانی کمک مالی نکردیم.

کفاشیان تصریح کرد: یکی از برنامه های جدید فدراسیون ایجاد توازن منطقه ای بین هیئتهای استانی می باشد که اگر من در دور بعدی باشم، آن را محقق می کنم.

وی در خصوص طرح پیشنهادی لباس بانوان که توسط فدراسیون فوتبال اردن به فیفا ارایه شد، نیز گفت: ما یک نمونه لباس کاملا اسلامی به این کشور ارایه کرده بودیم که اگر این لباس همان حجاب کامل اسلامی مورد نظر ما باشد، مورد تایید ما نیز هست و هیئت رئیسه فیفا نیز بعد از ژانویه نظر خود را خواهد داد.