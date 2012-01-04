"الساندرو نستا" قصد خداحافظی از فوتبال را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد نستا در تابستان امسال با میلان به اتمام خواهد رسید و بسیاری معتقدند این بازیکن 35 ساله بعد از پایان قراردادش از دنیای فوتبال خداحافظی خواهد کرد.

اما نستا در گفتگو با روزنامه "گازتادلواسپورت" اظهار داشت: هنوز هیچ برنامه‌ای برای خداحافظی از فوتبال ندارم. فکر می‌کنم هنوز می‌توانم به میلان کمک کنم.

او که فصل گذشته نقش مهمی در قهرمانی میلان در سری آ داشت، خاطرنشان کرد: پیروزی‌های میلان در این فصل هم ادامه دارد و اکنون ما مدعی اصلی قهرمانی هستیم. اگر بارسا در لیگ قهرمانان نبود مدعی اول قهرمانی در اروپا هم بودیم.