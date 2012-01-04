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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۴۲

"الساندرو نستا" قصد خداحافظی از فوتبال را ندارد

"الساندرو نستا" قصد خداحافظی از فوتبال را ندارد

مدافع تیم فوتبال میلان ایتالیا اعلام کرد فعلا برنامه‌ای برای خداحافظی از فوتبال ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد نستا در تابستان امسال با میلان به اتمام خواهد رسید و بسیاری معتقدند این بازیکن 35 ساله بعد از پایان قراردادش از دنیای فوتبال خداحافظی خواهد کرد.

اما نستا در گفتگو با روزنامه "گازتادلواسپورت" اظهار داشت: هنوز هیچ برنامه‌ای برای خداحافظی از فوتبال ندارم. فکر می‌کنم هنوز می‌توانم به میلان کمک کنم.

او که فصل گذشته نقش مهمی در قهرمانی میلان در سری آ داشت، خاطرنشان کرد: پیروزی‌های میلان در این فصل هم ادامه دارد و اکنون ما مدعی اصلی قهرمانی هستیم. اگر بارسا در لیگ قهرمانان نبود مدعی اول قهرمانی در اروپا هم بودیم.

کد مطلب 1501578

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