107 هزار بازرسی از واحدهای صنفی در زنجان صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، جلال نبوی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه طرح تشدید نظارت بر بازار از فردا در استان آغاز خواهد شد افزود: 45 ناظر در این رابطه مسئول نظارت بر بازار هستند.

وی ادامه داد: برای کنترل وضعیت بازار در روزهای پایانی سال طرح ویژه نظارتی با همکاری مجمع‌امور صنفی به مرحله اجرا در خواهد آمد.

نبوی گفت: علاوه بر 45 ناظر سازمان، 110 ناظر افتخاری نیز در امر نظارت بر بازار همکاری خواهند داشت و انتظار داریم اصناف با همکاری مستمر عامل ایجاد ثبات در بازار شوند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه نظارت بر اماکن اقامتی و پذیرایی، صنف لبنیات فروشان و میوه و تره‌بار بیش از گذشته صورت خواهد گرفت افزود: مطمئنا تا پایان سال هیچ افزایش قیمتی در سطح بازار صورت نخواهد گرفت.

نبوی به فعال‌سازی ستادهای خبری از طریق سامانه 124 اشاره کرد و یادآور شد: این سامانه از صبح امروز تا هشت شب آماده دریافت هرگونه اخبار در رابطه با شکایات مردم از اصناف متخلف است.

نبوی با اشاره به آمارگیری از همه سردخانه‌ها و انبارهای موجود در استان جهت کنترل وضعیت بازار، ابراز کرد: بر اساس آخرین گزارش به دست آمده ماه گذشته بیش از 3 هزار تن انواع اقلام مورد نیاز مردم در انبارهای استان وجود دارد و هیچ نگرانی در رابطه با کمبود کالا نداریم.

وی به تامین میوه شب عید نیز اشاره کرد و گفت: 2 هزار تن پرتقال و 500 تن انواع سیب قرمز و زرد خریداری شده و امیدواریم در روزهای پایانی سال در بازار توزیع شود.

نبوی همچنین با اشاره به ضرورت ذخیره‌سازی گوشت قرمز در سردخانه‌های استان، اظهار کرد: 200 تن گوشت قرمز در این رابطه خریداری و ذخیره خواهد شد که مقدمات این کار فراهم شده است.

وی به گزارش‌گیری ماهانه از انبارها و سردخانه‌های خصوصی نیز اشاره کرد و افزود: 99 انبار و سردخانه در سراسر استان ماهانه موجودی خود را اعلام می‌کنند.