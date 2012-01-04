36 اثر از همدان به جشنواره هنری ایران 1404 ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمور آقامحمدی افزود: قبل از تمدید مهلت ارسال آثار، 22 اثر از همدان به این جشنواره ارسال شده بود که پس از تمدید مهلت ارسال آثار از سوی دبیرخانه جشنواره هنری ایران 1404، حوزه هنری همدان 14 اثر دیگر به دبیرخانه جشنواره ارسال کرد.

وی اظهار داشت: در این مدت سه کاریکاتور از علی پاک نهاد، شش عکس از علی کرمی، چهار شعر کلاسیک و سپید و یک شعر طنز سروده علی سلیمانی به تهران ارسال شد.

معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری همدان گفت: در مرحله قبل هفت داستان کوتاه تولیدی، پنج فیلم‌کوتاه داستانی، سه فیلم‌ نامه، یک اثر انیمیشن، دو فیلم مستند، دو اثر معماری، یک داستان ‌کوتاه طنز و یک نمایش صحنه‌ای برای دبیرخانه جشنواره فرستاده شد.

آقامحمدی افزود: با توجه به تمدید مهلت ارسال آثار تا 20 دی ماه، حوزه هنری همدان آثار دریافتی از سوی هنرمندان را به دبیرخانه جشنواره ارسال می‌کند.

وی گفت: نخستین جشنواره هنری ایران 1404 در 8 بخش و با 14 محور موضوعی به همت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی کشور و با مشارکت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران و بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1390 برگزار می‌شود.