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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۳۹

در ممسنی/

ساخت اولین واحد مسکونی با مصالح بومی سنگی به پایان رسید

ساخت اولین واحد مسکونی با مصالح بومی سنگی به پایان رسید

ممسنی - خبرگزاری مهر: معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیادمسکن فارس از به پایان رسیدن ساخت اولین واحد مسکونی با مصالح بومی سنگی در شهرستان ممسنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرج اله نصیری گفت: در راستای اجرای سیاستهای مقاوم سازی واحدهای مسکونی مناطق حادثه خیز استان در شهرستان ممسنی، اولین ساختمان با مصالح بومی سنگی در روستای مالی شاهی این شهرستان بازسازی شد.

وی افزود: زلزله پانزدهم دی ماه سال گذشته خسارتهای عمده این را به مناطق مسکونی روستایی این شهرستان وارد کرد.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن فارس گفت: عملیات بازسازی واحدهای مسکونی روستایی همراه با مطالعه و شناخت معماری بومی و ارزش اقتصادی و کالبدی انجام گرفته و در حال حاضر اولین ساختمان با اسکلت مقاوم با نمای پیشنهاد شده معاونت بازسازی در انطباق با شاخصهای مسکن روستایی اجرا و به اتمام رسید.

کد مطلب 1501582

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