14 میلیون متر مکعب آبهای سطحی در اردبیل استحصال شد

به گزارش خبرنگار مهر، نایبعلی رحیمی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت منابع طبیعی استان اظهار داشت: این مهم با اجرای پروژه های آبخیزداری در سطح 99 هزار و 450 هکتار حوزه های آبخیز استان محقق شده است.

وی با اشاره به 46 بند سنگی ملاتی آبخیزداری طی سال جاری احداث اضافه کرد: پیش بینی می شود امسال نیز با اجرای این طرحها سه میلیون متر مکعب به حجم استحصال شده اضافه شود.

مدیر کل منابع طبیعی استان با بیان اینکه این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 37 میلیارد ریال در سطح حوزه های آبخیز استان اردبیل اجرا می شود، افزود: این پروژه ها شامل 20 طرح احداث بندهای تاخیری، 16 بند کنترل سیلاب و چهار سد زیر زمینی است.

وی رویکرد اصلی در بخش آبخیزداری را توجه به مطالعه حوزه های آبخیز استان بر شمرد و یادآور شد: در این راستا و به منظور علمی کردن فعالیتهای آبخیزداری برای 907 هزار هکتار معادل 60درصد حوزه های آبخیز استان تاکنون مطالعات توجیهی و برای 252 هزار هکتار مطالعات تفضیلی اجرائی تهیه شده است.

رحیمی با اشاره به اختصاص ده میلیارد ریال به بخش آبخیزداری از محل اعتبارات سفر دور سوم ریاست جمهوری، از اختصاص اعتباری بالغ بر 500 میلیارد ریال برای توسعه اقدامات آبخیزداری و آبخوان داری در سطح استان در طول برنامه پنجم توسعه خبر داد.

وی "برگ چایی" و "رضی چایی" در مشگین شهر، "شریف بیگلو" و "کفتاره" در اردبیل، "پیله رود" و "سقزچایی" در نمین، "خوجین" خلخال، "سکر آباد" کوثر، "سد سفید رود" و "قوری چای" پارس آباد و حوزه های آبخیز شهرستانهای گرمی، بیله سوار و سرعین را از جمله محل اجرای پروژه های آبخیزداری در سال جاری عنوان کرد.

