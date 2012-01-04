به گزارش خبرگزاری مهر، تردد موتورسیکلت از ساعت 12 ظهر روز پنج ‌شنبه تا ساعت 23 روز جمعه در محورهای کرج ـ چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران ـ سمنان ـ مشهد و بالعکس ممنوع است.

محدودیت‌های اعمال شده در محور کرج ـ چالوس و تردد انواع تریلر و کامیون همچنان ممنوع است.

تردد انواع وسیله نقلیه از ساعت 16 تا 22 روز جمعه 16 دی ماه از کرج تا دهانه شمالی تونل کندوان در استان البرز برای تخلیه بار ترافیکی ممنوع است.

در محور هراز تردد کلیه تریلرها از این محور ممنوع بوده و همچنین تردد کلیه کامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 تا 23 روز پنج ‌شنبه و 6 تا 23 روز جمعه از این محور ممنوع است.

تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 6 تا 23 روز جمعه 16 دیماه از تهران به قائمشهر و بالعکس ممنوع است.

شهروندان نیز برای اطلاع از آخرین وضعیت جاده‌ های کشور و نیز امدادرسانی احتمالی به حوادث جاده ‌ای می توانند با شماره تلفن 88255555 تماس بگیرند.