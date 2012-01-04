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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۳۴

محمودی:

70 درصد جان باختگان حوادث رانندگی همدان سرپرست خانوار هستند

70 درصد جان باختگان حوادث رانندگی همدان سرپرست خانوار هستند

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان همدان گفت: بر اساس بررسی های انجام شده 70 درصد جان باختگان سالانه حوادث رانندگی همدان سرپرست خانواده هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز محمودی ظهر چهارشنبه در مراسم توزیع کلاه ایمنی بین موتور سواران روستایی گفت: رعایت قوانین و مقررات راهمنایی و رانندگی احترام به حقوق شهروندان جامعه است.

وی ارتقا ایمنی و پیشگیری از تصادفات و تلفات جاده ای را از اولویت های این سازمان برشمرد و افزود: عدم رعایت قوانین عبور و مرور و بی تفاوتی به قانون، مصائبی را گریبان گیر متخلفان می کند که سالها اثرمنفی آن بر خانواده و اجتماع سنگینی خواهد داشت.

بی توجهی به مقررات رانندگی مصداق کامل بی توجهی به امر به معروف است

محمودی با بیان اینکه بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی مصداق کامل بی توجهی به امر به معروف و نهی از منکر است، گفت: متاسفانه سالانه تعداد زیادی از مردم بر اثر تصادف جان خود را از دست می دهند که حدود 70 درصد آنها مرد و نان آور خانواده اند.

وی با بیان اینکه متاسفانه رقم قابل توجهی از کشته شدگان نیز از موتور سواران هستند، اظهار داشت: با توجه به ایمنی کم در این وسیله نقلیه بیشتر مصدومان به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی و براثر ضربه مغزی فوت شده اند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه ها با تاکید بر حفظ جان، منافع و منابع مملکت از راکبین موتور سوار خواست با استفاده از کلاه و رعایت سایر نکات ایمنی از شتاب و رسیدن های زودگذر پرهیز کنند.

فرمانده پلیس راه استان همدان نیز با اشاره به قوانین جدید رانندگی و جرائم بالا برای متخلفان، از آنان خواست برای حفظ جان و مال خود به قوانین راهنمایی و رانندگی توجه کنند .

موتورسیکلت متخلفان توقیف می شود

سرهنگ محمد خیری گفت: در ماده 19 از قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی موتور سوران اعم از راکبان و ترک نشینان موتور سیکلت، ملزم به استفاده از کلاه ایمنی هستند و در صورت عدم رعایت این موضوع موتور سیکلت آنان توقیف می شود .

بخشدارمرکزی شهرستان کبودراهنگ نیز با قدردانی از توجه مسئولان به ایمنی جاده ها و اجرای طرح ارتقا ایمنی عبور و مرور عابران پیاده و موتورسوران گفت: روستای خان آباد کبودراهنگ در مسیر غار علیصدر واقع شده و تعداد زیادی از جوانان روستا برای سهولت در انجام کارها از موتور سیکلت استفاده می‌کنند.

ابراهیم خانی افزود: در شش ماهه اول امسال تصادفات منجر به فوت در موتورسیکلت سواران 14 درصد کاهش داشته که علت این کاهش آموزش و فرهنگ سازی، رفع نقاط حادثه خیز و رعایت سایر موارد ایمنی از سوی راکبان این وسیله نقلیه است.

وی ابراز امیدواری کرد با توجه مسئولان امر و همت همه موتور سواران این رقم در سالهای آینده به صفر برسد.

لازم به یادآوری است در پایان مراسم به موتور سواران کلاه ایمنی و برچسب شبرنگ اهدا شد.

کد مطلب 1501590

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