70 درصد جان باختگان حوادث رانندگی همدان سرپرست خانوار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز محمودی ظهر چهارشنبه در مراسم توزیع کلاه ایمنی بین موتور سواران روستایی گفت: رعایت قوانین و مقررات راهمنایی و رانندگی احترام به حقوق شهروندان جامعه است.

وی ارتقا ایمنی و پیشگیری از تصادفات و تلفات جاده ای را از اولویت های این سازمان برشمرد و افزود: عدم رعایت قوانین عبور و مرور و بی تفاوتی به قانون، مصائبی را گریبان گیر متخلفان می کند که سالها اثرمنفی آن بر خانواده و اجتماع سنگینی خواهد داشت.

بی توجهی به مقررات رانندگی مصداق کامل بی توجهی به امر به معروف است

محمودی با بیان اینکه بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی مصداق کامل بی توجهی به امر به معروف و نهی از منکر است، گفت: متاسفانه سالانه تعداد زیادی از مردم بر اثر تصادف جان خود را از دست می دهند که حدود 70 درصد آنها مرد و نان آور خانواده اند.

وی با بیان اینکه متاسفانه رقم قابل توجهی از کشته شدگان نیز از موتور سواران هستند، اظهار داشت: با توجه به ایمنی کم در این وسیله نقلیه بیشتر مصدومان به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی و براثر ضربه مغزی فوت شده اند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه ها با تاکید بر حفظ جان، منافع و منابع مملکت از راکبین موتور سوار خواست با استفاده از کلاه و رعایت سایر نکات ایمنی از شتاب و رسیدن های زودگذر پرهیز کنند.

فرمانده پلیس راه استان همدان نیز با اشاره به قوانین جدید رانندگی و جرائم بالا برای متخلفان، از آنان خواست برای حفظ جان و مال خود به قوانین راهنمایی و رانندگی توجه کنند .

موتورسیکلت متخلفان توقیف می شود

سرهنگ محمد خیری گفت: در ماده 19 از قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی موتور سوران اعم از راکبان و ترک نشینان موتور سیکلت، ملزم به استفاده از کلاه ایمنی هستند و در صورت عدم رعایت این موضوع موتور سیکلت آنان توقیف می شود .

بخشدارمرکزی شهرستان کبودراهنگ نیز با قدردانی از توجه مسئولان به ایمنی جاده ها و اجرای طرح ارتقا ایمنی عبور و مرور عابران پیاده و موتورسوران گفت: روستای خان آباد کبودراهنگ در مسیر غار علیصدر واقع شده و تعداد زیادی از جوانان روستا برای سهولت در انجام کارها از موتور سیکلت استفاده می‌کنند.

ابراهیم خانی افزود: در شش ماهه اول امسال تصادفات منجر به فوت در موتورسیکلت سواران 14 درصد کاهش داشته که علت این کاهش آموزش و فرهنگ سازی، رفع نقاط حادثه خیز و رعایت سایر موارد ایمنی از سوی راکبان این وسیله نقلیه است.

وی ابراز امیدواری کرد با توجه مسئولان امر و همت همه موتور سواران این رقم در سالهای آینده به صفر برسد.

لازم به یادآوری است در پایان مراسم به موتور سواران کلاه ایمنی و برچسب شبرنگ اهدا شد.