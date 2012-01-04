40 درصد مردم استان قزوین پر خوری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید اسکویی عصر چهارشنبه به مناسبت هفته بسیج ملی تغذیه سلامت در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی در محل معاونت بهداشتی دانشگاه پزشکی قزوین اظهارداشت: بدن انسان روزانه به دو هزار و 400 کالری نیاز دارد که 40 درصد مردم استان بیش از این مقدار مصرف می کنند.

اسکویی گفت: امروزه متاسفانه شاهدیم که چاقی در کشور بشدت افزایش یافته و آمار مبتلایان به بیماریهای قلبی و عروقی نیز زیاد شده که این موضوع نگران کننده است.

این پزشک متخصص بیان کرد: با نگاهی به آمارها و نوع تغذیه مردم مشخص شده که جمعیت زیادی از پرخوری در رنجند و چیزهایی مصرف می کنند که به هیچوجه نیاز بدن نیست لذا با بیماریهای گوناگونی دست و پنجه نرم می کند.

وی افزود: برای نمونه مصرف شکر و شیرینی مردم استان دو برابر میزان لازم است و در مقابل مصرف مواد لبنی پائین تر از حد استاندارد کشوری و جهانی است.

سرانه مصرف لبنیات کشور 80 کیلوگرم/ جهانی 360 کیلوگرم

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین یادآورشد: متوسط مصرف لبنیات در استان قزوین و کشور سالانه 80 کیلوگرم است که باید دوبرابر شود.

این مسئول بیان کرد: مصرف سرانه لبنیات در برخی کشورها 300 تا 350 کیلوگرم است و این در حالی است که مصرف لبنیات در کشور ما و نیز قزوین از حداقل توصیه سازمان جهانی هم کمتر است و در عوض مصرف نوشابه مردم بسیار بالاست.

وی سرطان را علت عمده مرگ و میر در کشور و استان قزوین اعلام کرد و گفت: سرطان ها با تغذیه صحیح قابل پیشگیری است اما کمتر به آن توجه شده است.

اسکویی تصریح کرد: بدلیل عدم اطلاع از تغذیه سالم، بسیاری از مردم فقط در پی مزه غذا هستند در حالی که در یک تغذیه سالم و مغذی باید به میزان انرژی، مواد معدنی، پروتئین غذا هم توجه جدی کرد.

این پزشک بیان کرد: فیبرغذایی نیز از مواردی است که با کاهش چربی های غذایی می تواند از بروز سرطان جلوگیری کند و انتظار داریم مردم استان به ارزش مواد غذایی مصرفی خود توجه بیشتری کنند.

مصرف نمک سه برابر نیاز بدن

وی نمک را از مواد غذایی بسیار مضر ذکر کرد و گفت: بدن هر فرد روزانه فقط به سه گرم نمک نیاز دارد در حالی که حداقل مصرف هر فرد در قزوین 10 تا 15 گرم و پنج برابر نیاز است که سلامت بدن را به مخاطره می اندازد و تنها را سالم ماندن حذف این ماده از چرخه غذایی است.

در ادامه این نشست عزیزخانی کارشناس مسئول تغذیه استان قزوین نیز در خصوص رژیم غذایی مناسب افراد مطالبی بیان کرد.