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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۳۶

نامه العربی به بان کی مون:

سازمان ملل درباره اسرای فلسطینی اقدام عاجلی انجام دهد

سازمان ملل درباره اسرای فلسطینی اقدام عاجلی انجام دهد

دبیرکل اتحادیه عرب در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل خواستار اقدام فوری این سازمان برای پایان دادن به رنجهای اسیران فلسطینی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "نبیل العربی" در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار دخالت فوری برای پایان رنجهای اسیران و بازداشت شدگان فلسطینی در زندانهای اسرائیل شد.

"محمد صبیح" معاون دبیرکل اتحادیه عرب در امور فلسطین با اشاره به نامه مذکور بیان کرد: سازمان ملل باید نسبت به اجرای توافقات بین المللی از جمله معاهده ژنو توجه ویژه ای نشان دهد و اسرائیل را وادار به توقف بازداشتها کند.

در این نامه آمده است: زندانیان فلسطینی که به ناحق در بند اسرائیل هستند باید آزاد شوند، زیرا این اقدامامت با قوانین بین المللی مغایرت کامل دارد به ویژه 52 نفر از اسیران مدت بیست سال در زندانهای اسرائیل به سر می برند.

صبیح تاکید کرد: سازمان ملل باید اقدام جدی به نفع موضوع بازداشت شدگان فلسطینی در زندانهای اسرائیل به عمل آورد تا زمینه آزادی آنها فراهم شود.

وی افزود: موضوع فقط به 52 اسیر مربوط نمی شود بلکه 200 اسیر فلسطینی وضعیت مشابهی دارند.

کد مطلب 1501594

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