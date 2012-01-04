اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، چهار هاکی باز همدانی به هشتمین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی هاکی بانوان دعوت شدند.

هشتمین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی هاکی بانوان از 17 دی به میزبانی قزوین آغاز خواهد شد.

عاطفه رحیم‌بخش، سمیرا یادگاری، فاطمه رجبیان و زینب احمدی چهار ملی پوش همدانی حاضر در این اردوی آماده سازی هستند.

این مرحله از اردوی تیم ملی با حضور 22 ورزشکار برای حضور در سومین دوره مسابقات جام آسیا در قزوین برگزار می‌شود.

این مسابقات مهرماه سال آینده در تایلند برگزار برگزار خواهد شد.

دوچرخه سوار همدانی به اردوی تیم ملی دعوت شد

دوچرخه سوارهمدانی به اردوی تیم ملی کشور دعوت شد.

اردوی تیم ملی دوچرخه سواری کشور در مواد استقامت و در بخش آقایان در رده سنی بزرگسالان از 18 دی ماه به میزبانی استان یزد برگزار می شود.

در این اردوی آماده سازی بهنام آرین دوچرخه سوار همدانی به همراه 16 رکابزن از استان های مختلف کشور زیر نظر مارکوس توماس نیگل تمرین خواهند کرد.

سی و دومین دوره رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان از 20 تا 30 بهمن ماه سال جاری در شهر کوالالامپور کشور مالزی برگزار خواهد شد.

تیم پرس سینه همدان چهار مدال رنگارنگ در مسابقات کشور کسب کرد

تیم پرس سینه همدان در مسابقات قهرمانی کشور چهار مدال رنگارنگ کسب کردند.

تیم پرس سینه بزرگسالان همدان در این مسابقات یک مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز به دست آورد.

در رده سنی بزرگسالان خلیل اسدی مدال طلا کسب کرد، رحمت الله طاهری و ابوالقاسم ملک زاده نشان های نقره این دوره را به دست آوردند و علیرضا خاکسار نیز حائز مدال برنز شد.

مسابقات قهرمانی پرس سینه کشور با حضور بیش از 70 ورزشکار به میزبانی زنجان برگزار شد.

قضاوت داور همدانی در هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال کشور

داور همدانی در هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور قضاوت می کند.

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران هفته هجدهم لیگ برتر باشگاههای کشور را اعلام کرد که در این هفته مهدی الوندی داور همدانی نیز حضور خواهد داشت.

براساس اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، الوندی کمک داور دیدار شهرداری تبریز و مس کرمان در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز خواهد بود.

این دیدار فردا پنجشنبه ساعت 15 برگزار خواهد شد.

قضاوت این دیدار بر عهده یدالله جهانبازی است.