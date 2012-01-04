هوشیاری،منطق غنی و مقاومت عوامل خنثی سازی توطئه های غرب است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه در مراسم جمعبندی همایش سراسری سالانه سفرا و رؤسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران ، انقلاب اسلامی را شجره طیبه ای نامید که با نام امام خمینی ( ره ) شناخته شده و اینک در دهه چهارم تحت رهبری های حکیمانه مقام معظم رهبری علاوه بر پایداری داخلی و اقتدار در خارج به کانون بیداری اسلامی و معنوی و فطری در دیگر کشورها تبدیل شده است.

وزیر امور خارجه با اشاره به تلاشهای گسترده غرب جهت تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران ، ظرفیتهای قدرت آفرین نظام و هوشیاری، منطق غنی و بکارگیری دیپلماسی فعال نمایندگان کشورمان را در خارج خنثی کننده توطئه های غرب دانست.

صالحی همچنین تحولات ناشی از بیداری اسلامی مردم مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا را یک جریان میمون و مبارک از جنس حرکت بزرگ مردم ایران در انقلاب اسلامی و برگرفته از خود باوری و عدم تحمل حکومتهای دیکتاتوری و وابسته به بیگانه دانست و لزوم هوشیاری مردم این کشورها را در جلوگیری از انحراف و مصادره این حرکت توسط دشمنان ملتها یادآور شد.

رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان با بیان این نکته که تأمین منافع و دفاع از حاکمیت و امنیت ملی در چارچوب سه اصل بنیادی عزت، حکمت و مصلحت از وظایف مهم و خطیر وزارت امور خارجه می باشد رهنمودهای مقام معظم رهبری و سخنان رئیس جمهوری در جمع رؤسای نمایندگیهای ایران در خارج را محور کار دستگاه دیپلماسی کشور عنوان کرد.

وزیر امور خارجه با انتقاد از رفتار دوگانه غرب در موضوع حقوق بشر ، مواضع و رفتار کشورمان را در این بحث شفاف و منطقی خواند و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را در انجام گفتگوهای حقوق بشری با جهان خارج اعلام کرد.

صالحی دفاع از حقوق ایرانیان مقیم خارج را بعنوان یکی از رسالت های مهم دستگاه دیپلماسی کشورمان مورد توجه قرار داد و اظهار داشت سفارتخانه ها و سرکنسولگری ها در خارج ملجاء و نقطه امید هموطنان خارج از کشور هستند.

در این سمینار که که بمدت ده روز و با عنوان " بیداری اسلامی " برگزار شد موضوعات مهم منطقه ای بویژه بیداری اسلامی، روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشورمان با جهان خارج مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



سفرا و روسای نمایندگیهای کشورمان در خارج از کشور علاوه بر دیدار با مقام معظم رهبری با حضور بر مرقد امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نسبت به مقام شامخ آن حضرت ادای احترام کردند.

در این همایش علاوه بر سخنرانی سران سه قوه، رحیمی معاون اول رییس جمهور و چند تن دیگر از معاونان رییس جمهور، تعدادی از وزرا، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین المل مقام معظم رهبری،ضرغامی رییس سازمان صدا و سیما و محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نقطه نظرات خود را در جهت حضور فعالتر و قوی تر کشورمان در عرصه های بین المللی مطرح کردند.

دیدار با خانواده شهدای علم و فناوری کشورمان بخش دیگری از برنامه این همایش سراسری بود.