3000 دستگاه تاکسی در ساری تردد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا گوران عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: سه هزار دستگاه خودروی تاکسی در سطح شهر ساری به شهروندان ساروی خدمات ارائه می دهند.

وی افزود: بیشترین تخلف در زمینه افزایش کرایه و درگیریهای مسافران با راننده تاکسی بوده که در 22 جلسه هیئت انضباطی حدود 88 مورد بررسی ومنجر به ارائه رای شده است.

وی با بیان اینکه حدود سه هزار دستگاه تاکسی در ساری به مردم این شهرخدمات ارائه می کنند افزود: 700 نفر راننده کمکی حدود سه هزار و 700 نفر اشتغال زایی دارند.

گوران با اعلام اینکه حدود چهار هزار دستگاه خودرو شخصی ثبت نام اولیه درتاکسیرانی داشتند افزود: حدود هزار 250 دستگاه تاکسی ازسال 86 تا 90 اشتغال زایی صورت گرفته است ودرسطح شهر به همراه تاکسی ها ه همشهریان ساروی خدمات می دهند.

مدیرعامل تاکسیرانی ساری گفت: با کمک شهرداری وتاکسیرانی در اشتغال زایی بخش خصوصی به شهروندان ساروی موثر بودیم.



وی افزود: حدود هزار و 100 نفر از رانندگان تاکسی بیمه تامین اجتماعی، هزار و 770 نفر بیمه ایران، هزار و39 نفر بیمه تکمیلی و 100 نفر به صورت اقساطی تحت حمایت بیمه هستند.

شهر ساری مرکز مازندران بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد.