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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۴۲

علی نیا اعلام کرد:

روند بی توجهی مسئولان ورزش مازندران به بابل تمامی ندارد

روند بی توجهی مسئولان ورزش مازندران به بابل تمامی ندارد

بابل - خبرگزاری مهر: سخنگوی شورای اسلامی شهر بابل از افزایش روند بی توجهی مسئولان ورزش استان به بابل انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله علی نیا عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از بازیکنان و مربی بابلی عضو تیم والیبال بانوان  مازندران اظهار داشت: درحالی که یک هفته این مسابقات کشوری در بابل در جریان بود، متاسفانه مدیرکل تربیت بدنی و معاونان وی دراین مسابقات حضور نیافتند.

وی، از عدم اختصاص اعتبار جهت حمایت از مسابقات کشوری والیبال بانوان در بابل انتقاد کرد.

علی نیا افزود: بابل تنها شهری در مازندران بوده که میانگین رشته های ورزشی آن موفق تر از تمام شهرهای استان است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر بابل تصریح کرد: بابل بیشترین مدال استان را در رشته های ورزشی در سال گذشته کسب کرده و تنها ورزشکار زن مازندرانی که سهمیه المپیک لندن را کسب کرده بابلی است.

فرهاد عسکری، شهردار بابل بر اهتمام دستگاههای اجرایی به ورزش شهرستان بابل تاکید کرد و افزود: در سال 91 شهرداری بابل در یکی از رشته های ورزشی تیمداری خواهد کرد.

در پایان این جلسه از سودابه باقرپور، زهراقاسم نسب و نجار تبار قدردانی شد.


 

کد مطلب 1501606

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