روند بی توجهی مسئولان ورزش مازندران به بابل تمامی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله علی نیا عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از بازیکنان و مربی بابلی عضو تیم والیبال بانوان مازندران اظهار داشت: درحالی که یک هفته این مسابقات کشوری در بابل در جریان بود، متاسفانه مدیرکل تربیت بدنی و معاونان وی دراین مسابقات حضور نیافتند.

وی، از عدم اختصاص اعتبار جهت حمایت از مسابقات کشوری والیبال بانوان در بابل انتقاد کرد.

علی نیا افزود: بابل تنها شهری در مازندران بوده که میانگین رشته های ورزشی آن موفق تر از تمام شهرهای استان است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر بابل تصریح کرد: بابل بیشترین مدال استان را در رشته های ورزشی در سال گذشته کسب کرده و تنها ورزشکار زن مازندرانی که سهمیه المپیک لندن را کسب کرده بابلی است.

فرهاد عسکری، شهردار بابل بر اهتمام دستگاههای اجرایی به ورزش شهرستان بابل تاکید کرد و افزود: در سال 91 شهرداری بابل در یکی از رشته های ورزشی تیمداری خواهد کرد.

در پایان این جلسه از سودابه باقرپور، زهراقاسم نسب و نجار تبار قدردانی شد.



