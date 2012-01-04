میزان صادرات کالاهای گمرکات گلستان 34 درصد رشد یافت

شهریار شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت 126 میلیون و 519 هزار و 163 کیلوگرم کالا از گمرکات استان به خارج صادر شده است.

وی ارزش این میزان صادرات را 90 میلیون و 482 هزار و 821 دلار اعلام کرد و اظهار داشت: از این نظر نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 34 درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: سایر مواد غذایی، رب گوجه فرنگی، آهن آلات فولاد، مصنوعات پلاستیکی و ملامین، سیار محصولات معدنی، سیب زمینی، گل و گیاه تتازه زینی، رنگ و رزین، سایر مصالح ساختمانی و سیمان 10 قلم کالای صادراتی از نظر ارزش را تشکیل می دهند.

شهریاری بیان داشت: عراق، قزاقستان، آذربایجان، چین، تاجیکستان، ازبکستان، فرانسه، آرژانتین و ارمنستان از مقاصد کالاهای صادراتی استان بوده است.

وی عنوان کرد: ارزش هر کیلوگرم کالای صادراتی امسال و سال گذشته به ترتیب 0.71 و 0.71 دلار بوده است.

مدیرکل گمرکات گلستان به میزان واردات کالا به گمرکات استان اشاره و اضافه کرد: در 9 ماه سالجاری 13 میلیون و 536 هزار و 591 کیلوگرم کالا به ارزش 26 میلیون و 97 هزار و 344 دلار از گمرک مرزی اینچه برون وارد کشور شده است.

وی یادآورشد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتیب 68 درصد و 32 درصد کاهش داشته است.

شهریاری گفت: ارزش هر کیلوگرم کالای وارداتی در سالجاری 1.92 دلار بوده است درحالیکه این میزان در سال قبل 0.90 دلار بود.

وی افزود: امارات متحده عربی، ترکیه، اتریش، چین، آلمان، قزاقستان، ایتالیا کشورهای مبداء کالاهای وارداتی استان وبده است.

مدیرکل گمرکات گلستان اظهار داشت: چوب، برنج، ماشین آلات، دستگاههای مکانیکی و ... از جمله اقلام کالاهای وارداتی استان بوده است.