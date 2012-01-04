610 هزار نیروی مازاد در کشور تعدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله فروزنده بعد از ظهر چهارشنبه در شورای اداری استان البرز در خصوص سیاست دولت مبنی بر کاهش نیرو در دستگاههای اجرایی بیان کرد: در راستای اجرای سیاست های دولت و کاهش تعداد نیروهای مازاد در تهران، تا کنون 10 هزار پست حذف شده و قریب به 30 هزار نیرو در تهران کاسته شده است و فقط نیروهای مورد نیاز باقی مانده اند.



وی این آمار را در سطح کشور 610 هزار نیرو ذکر کرد و گفت: 610 هزار نیرو در سراسر کشور و در دستگاههای مختلف اجرایی کاهش یافته است.

فروزنده افزود: این اقدام در ادامه اجرای سیاستهای دولت به منظور کاهش نیروهای مازاد صورت گرفته است.



