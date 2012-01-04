به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی عصر چهارشنبه در دیدار اعضای کمیته مساجد ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی که در محل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد با بیان اینکه جریان فتنه این روز‌ها خیز برداشته است تا انتقام زخمی که در 9 دی خورده است را در 12 اسفند و در انتخابات مجلس شورای اسلامی بگیرد افزود: امروز مقابله فتنه، مقابله با یک دولت نیست بلکه مقابله با اصل و اساس نظام است.



وی افزود: آنهایی که انتخابات مجلس را تحریم می‌کنند بدانند که نه تنها جواب مثبتی دریافت نخواهند کرد بلکه سبب گرم‌تر شدن تنور انتخابات نیز خواهند شد.



عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: حنای فتنه گران دیگر در کشور رنگی ندارد مردم برای آن‌ها حسابی باز نخواهند کرد.



وی با بیان اینکه فتنه گران امیدوارند که انتخابات در فضای سردی برگزار شود افزود: قیاس درصد شرکت کنندگان در انتخابات مجلس با ریاست جمهوری اساسا نادرست است بلکه باید هر انتخاباتی را‌‌ همان انتخابات مقایسه کرد.



آیت الله خاتمی اضافه کرد: دشمنان از هم اکنون تحلیل‌های خود را آغاز کردند که درصد کمتری ازمردم در انتخابات مجلس شرکت خواهند کرد در حالی که باید توجه داشت که انتخابات ریاست جمهوری وضعیت ویژه خود را دارد.



محتوای برنامه‌های دهه فجر امسال غنی‌تر شود



وی با بیان اینکه برنامه‌های دهه فجر امسال باید نسبت به سالهای گذشته از نظر محتوایی غنی‌تر باشد افزود: با گذشته یک نسل از تاریخ انقلاب صدا و سیما باید برنامه‌های خودرا در خصوص دهه فجر محتوایی بسازد تا نسل جوان با این تاریخ پرشکوه آشنا شوند.



امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه باید حکومت 57 ساله ستم شاهی را مستند سازی کرد افزود: صدا و سیما باید برنامه‌هایی در خصوص اسلام ستیزی، استقلال ستیزی و اخلاق ستیزی حکومت پهلوی بسازد و با زبان هنر آن را به نسل جوان منتقل کند.



خطبا در دهه فجر وارد صحنه شوند



وی گفت: خطبا باید در این دهه وارد صحنه شوند چرا که اگر صحنه را خالی کنند دشمن وارد عرصه خواهد شد و قلم بدستان مزدور انقلاب و پیشرفت‌های امروز را تحریف می‌کنند.



عضو جامعه مدرسین حوزه تاکید کرد: مخاطب برنامه‌ای صدا و سیما و همچنین ستاد دهه فجر در این ایام باید نسل دوم و سوم انقلاب باشد و جذابیت برنامه‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.



وی با اشاره به اینکه نزدیکی نسل گذشته با روحانیت سبب پیروزی انقلاب اسلامی شد افزود: دشمنان تلاش می‌کنند تا این رابطه را ازبین ببرند که روحانیت باید توجه کند تا با رعایت‌‌ همان منش دوران انقلاب خود مانع از به ثمر نسشتن این توطئه دشمنان شود.



آیت الله خاتمی عنوان کرد: امروز برای مردم این امر قابل باور نیست که یک روحانی برای پیروزی در انتخابات مجلس رفتاری خلاف ذی طلبگی داشته باشد و تمام حریم را بشکند.

