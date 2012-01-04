نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای هسته ای ایران در هرمزگان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نوحه گر عصر چهارشنبه در نشستی خبری با اشاره به برگزاری نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای هسته ای ایران در دانشگاه هرمزگان، بیان داشت: نوزدهمین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای هسته ای ایران از روز شنبه 17 دی ماه لغایت 21 دی ماه سال جاری در دانشگاه هرمزگان برگزار می شود.

وی ادامه داد: این نمایشگاه از سال 87 تا کنون در دانشگاههای تهران، امیرکبیر، شهید بهشتی، صنعتی اصفهان، کاشان، اصفهان، علم و صنعت، علوم پزشکی سبزوار، آزاد مشهد، گلستان، صنعتی نوشیروان بابل، خلیج فارس بوشهر، شهید چمران اهواز، صنعتی جندی شاپور دزفول و قم برگزار شده و دانشگاه هرمزگان افتخار میزبانی نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای هسته ای را پیدا کرده است.

رئیس دانشگاه هرمزگان در ادامه با اشاره به توسعه علم و فناوری در ایران، اظهار داشت: در حال حاضر سرعت رشد علمی ایران 11 برابر متوسط جهانی است و ما باید تا سال 1404 به قطب علمی منطقه تبدیل شویم.

نوحه گر افزود: دانش هسته ای یکی از فناوری های نوین دنیا است و در بخش های مختلفی کاربرد دارد و با وجود تمامی فشارهای دشمنان علیه کشورمان به علت دستیابی به این دانش خوشبختانه به علت حمایتهای مردمی، کشورمان به دانش بومی هسته ای دست یافته است.

وی به ضرورت برگزاری چنین نمایشگاههای اشاره کرد و گفت: صنعت هسته ای در کشورمان، صنعتی نو محسوب می شود و هنوز نسبت به آن اطلاعات کافی وجود ندارد و با برگزاری چنین نمایشگاههایی مردم با کاربردهای مختلف این صنعت آشنایی پیدا می کنند.

رئیس دانشگاه هرمزگان اضافه کرد: همچنین رفع ابهام در خصوص فعالیتهای هسته ای ایران به لحاظ زیست محیطی و همچنین سیاسی از دیگر دستاوردهای برگزاری چنین نمایشگاههایی است.

نوحه گر به ارائه توضیحات کامل به بازدیدکنندگان از این نمایشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: در این نمایشگاه چرخه کامل سوخت برای بازدید گنندگان به نمایش گذاشته می شود و کارشناسان به سوالات و ابهامات بازدیدکنندگان در خصوص مسائل هسته ای پاسخ خواهند داد.

وی در خصوص بخشهای مختلف این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه دارای سه بخش چرخه سوخت، نیروگاه تولید انرژی و کاربردهای جانبی صنعت هسته ای است و از 23 غرفه تشکیل شده است.

به گزارش مهر، نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای هسته ای ایران از 17 لغایت 21 دی ماه امسال در محل دانشگاه هرمزگان برگزار می شود.

ساعت بازدید این نمایشگاه 9 الی 13 و 14 الی 17 است و عموم مردم می توانند از آن بازدید کنند.