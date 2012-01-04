همایش عفاف و حجاب در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان، عصر چهارشنبه در همایش عفاف و حجاب کارکنان شاغل استان افزود: برای حیا 10 جزء وجود دارد که 9 جزء آن برای خانم ها و یک جزء آن برای آقایان است.

وی به نقل از پیامبر بزرگوار اسلام (ص) گفت: خوی و خصلت اسلام حیاست و جامعه بی حیا معنا پیدا نمی کند.

وی اظهار داشت: به عنوان نمونه تکبر برای آقایان نازیبا است در صورتی که برای خانم ها پسندیده است، یعنی اینکه خانم ها یکی از مهمترین ویژگیهایشان حیا است.

وی تاکید کرد: در نهایت جامعه ای که بی حیایی بر آن حاکم شود آن جامعه معنا پیدا نمی کند، پس خانمها بر رعایت حیا مقدم هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت:‌ حضرت علی (ع) فرمودند، بهترین پوشش دین حیاست و علت پاکدامنی آدمها حیا است، اینکه انسانها از خداوند خجالت می کشند باعث رتبه حیاست.

ولی نژاد همچنین به فرمایش دیگر امام علی (ع) اشاره و اضافه کرد: ریشه جوانمردی حیا است و هر دینی خصلت و خویی دارد درحالیکه ممکن است سیره متفاوتی داشته باشد.