ورود یک محموله تسلیحات اسرائیلی به سودان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع آگاه اعلام کردند: دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی سودان جنوبی مقادیر زیادی سلاح اسرائیلی شامل توپ، سلاح های سبک و حراراتی و نیز دستگاههای ردیاب تحویل گرفتند.

به گزارش منابع آگاه این محموله از طریق مرزهای اوگاندا وارد جوبا پایتخت سودان جنوبی شده و یک افسر اطلاعاتی سودان جنوبی این محموله را از اطلاعات اوگاندا تحویل گرفته است.

از سوی دیگر سرتیپ "ملوال مانق" عضو ارتش انقلابیون سودان جنوبی گفت: بخشی از این سلاحها به نیروهای "منی ارکو"، بخشی به جوبا و بخش سوم به کاودا فرستاده می شود.

شایان ذکر است که اخیرا "سالو کر" رئیس جمهوری سودان جنوبی با تل آویو رفت و مورد استقبال گرم مقامات رژیم صهیونیستی قرار گرفت.