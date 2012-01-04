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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۴۶

نفوذ صهیونیستها به قاره سیاه/

ورود یک محموله تسلیحات اسرائیلی به سودان جنوبی

ورود یک محموله تسلیحات اسرائیلی به سودان جنوبی

منابع آگاه از ورود یک محموله سلاح ساخت رژیم صهیونیستی به سودان جنوبی از طریق مرز اوگاندا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع آگاه اعلام کردند: دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی سودان جنوبی مقادیر زیادی سلاح اسرائیلی شامل توپ، سلاح های سبک و حراراتی و نیز دستگاههای ردیاب تحویل گرفتند.

به گزارش منابع آگاه این محموله از طریق مرزهای اوگاندا وارد جوبا پایتخت سودان جنوبی شده و یک افسر اطلاعاتی سودان جنوبی این محموله را از اطلاعات اوگاندا تحویل گرفته است.

از سوی دیگر سرتیپ "ملوال مانق" عضو ارتش انقلابیون سودان جنوبی گفت: بخشی از این سلاحها به نیروهای "منی ارکو"، بخشی به جوبا و بخش سوم به کاودا فرستاده می شود.

شایان ذکر است که اخیرا "سالو کر" رئیس جمهوری سودان جنوبی با تل آویو رفت و مورد استقبال گرم مقامات رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

کد مطلب 1501622

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