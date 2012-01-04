سامانه ملی پایش امنیت غذا و تغذیه راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عبداللهی افزود: این نقشه با کمک جمعی از اساتید تغذیه، آمار، اپیدمیولوژی، اقتصاد، بهداشت و کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، وزارت رفاه، مرکز آمار ایران و کمیته امداد امام خمینی (ره) تدوین شده است.

وی گفت: این نقشه براساس شاخص های تامین غذا، جمعیتی و بهداشتی و هم چنین شاخص های تغذیه ای تدوین شده است.

عبداللهی به کاهش سوء تغذیه در میان کودکان ایرانی اشاره کرد و افزود: روند شیوع سوء تغذیه کودکان زیر 5 سال کشور در یک دوره 13 ساله درحدود 50درصد کاهش یافته است.

وی افزود: برنامه های مراقبت تغذیه ای کودکان زیر 5 سال درشبکه های بهداشتی درمانی کشور نقش قابل ملاحظه ای در بهبود وضعیت تغذیه کودکان کشور داشته است.



