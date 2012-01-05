ساخت سومین نیروگاه تولید برق از زباله/اعتراض به افزایش قیمت قبور

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته با دو خبر خوش در حوزه شهری آغاز شد. معاون خدمات شهری شهرداری تهران در این روز با اعلام اینکه قرارداد سومین نیروگاه تولید برق از زباله نیز منعقد شد، گفت: با برنامه ریزیهای صورت گرفته در نظر داریم دهه فجر سال آینده تولید آزمایشی این نیروگاه را راه اندازی کنیم.

شهردار تهران نیز 10 دی ماه از تکمیل و افتتاح بزرگراه آزادگان تا پایان سال آینده خبر داد و گفت: بخشی از بزرگراه آزادگان در منطقه 21 احداث شده که در تلاشیم با ادامه این بزرگراه از مناطق 18، 19 و 20 به منطقه 15 رسیده و آن را به جاده خاوران متصل کنیم.

در حالی که تغییری در قانون 5 ساله شدن معاینه فنی خودروهای شخصی به وجود نیامده است، دبیر کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در این روز گفت: نمایندگانی که به پنج ساله ماندن معاینه فنی خودروها رای دهند به تشدید آلودگی هوای تهران، بیماریها و معضلات رای داده‌اند و امیدواریم که این نمایندگان مسئولیت تبعات تصمیم خود را بر عهده بگیرند.





یکشنبه 11 دی ماه با شکایت بانک شهر از باشگاه پرسپولیس به فیفا آغاز شد. در این روز معاونت مالی و اداری شهرداری در واکنش به امتناع باشگاه پرسپولیس از درج لوگوی بانک شهر و شرکتهای تابعه زیرمجموعه شهرداری تهران اعلام کرد که شرح موضوع را به اطلاع فیفا رسانده و منتظر پاسخ آنها هستیم.

هوشنگ نصیرزاده کارشناس حقوقی فوتبال نیز در این رابطه گفت: شهرداری تهران به هیچ عنوان نمی‌تواند از باشگاه پرسپولیس به فدراسیون بین‌المللی فوتبال شکایت کند. زیرا بر اساس اصول مدیریت فوتبال فقط بازیکنان،‌ مربیان، کارگزاران و شرکتهای اسپانسر مورد تایید فیفا می‌توانند به این نهاد بین‌المللی شکایت کنند.

همچنین در این روز مترو تهران اعلام کرد: با بررسی گزارشهای مردمی و به تبع آن نارضایتی از افزایش تعداد دستفروشان و متکدیان در برخی ایستگاهها، با همکاری پلیس انتظامی مترو در مدت یک هفته بیش از یک هزار نفر از این متکدیان و دستفروشان جمع‌آوری شدند.

حسین کلخورانی ،معاون خدمات شهری شهردار تهران نیز در نشست خبری از طرح ساماندهی میدان امام حسین (ع) و میدان شهدا خبر داد و گفت : بحث تملک این دو میدان آغاز شده و تامحرم سال آینده ساماندهی این دومیدان به اتمام می رسد.

در این روز که یکی از روزهای پر خبر در حوزه شهری بود لایحه ساماندهی صنوف و مشاغل صنعتی شهر تهران نیز در جلسه غیر علنی شورا به تصویب رسید معصومه ابتکار در رابطه با این طرح گفت: حریم تهران معضلات بسیار جدی در بحث صنایع و صنوف دارد که مشکلات زیست محیطی زیادی را برای شهر تهران به همراه داشته است.بر اساس سرشماری سال 89، بیش از 450 هزار واحد صنعتی و کارگاهی در تهران و حومه تهران فعال هستند که آلودگی صوتی و هوا و پسآبهای صنعتی به همراه دارد. هر چند فاضلاب تهران بسیار پیشرفت داشته است ولی نفوذ پسآبهای صنعتی به این فاضلاب صدمات جبران ناپذیری خواهد داشت.

همچنین در این جلسه رئیس شورای شهر تهران خبرداد که 30 میلیارد تومان برای ترخیص واگن های متروی تهران و بندرعباس به حساب بانکهای عامل واریز شد.

حسن قدمی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور هم در نشستی خبری گفت: در تهران سه هزار و 200 هزار هکتار بافت فرسوده شهری داریم که این آمار در کل کشور 62 هزار هکتار است.

به اعتقاد وی دلیل کندی نوسازی بافت های فرسوده در پایتخت عدم فرهنگسازی، بالا رفتن توقع مردم در ساخت و ساز و همچنین ورثه‌ای شدن بیشتر بافت‌های فرسوده است.

دوشنبه 12دی ماه ، رئیس سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران توضیحات دیر هنگامی در خصوص رفتار نامناسب ماموران شهرداری با کارتن خواب ها داد . حسین زارع صفت در خصوص عکسهای منتشر شده در مورد استفاده از باتوم و شوکر در برخورد با متکدیان گفت : این عکس ها مربوط به دو سال قبل است که همان زمان شهردار تهران دستور پیگیری دادومن نمی دانم چرا پس از دو سال این تصاویر دوباره منتشر شد.

پس از اعلام واریز 30 میلیارد تومان برای ترخیص واگن ها از سوی رئیس شورای شهر تهران ،معاون شهردار تاکید کرد:حدود 5/3 ماه است که 147 واگن مترو در گمرک بندرعباس متوقف مانده که اگر ظرفیت تمام واگن های در گمرک مانده را محاسبه کنیم در مجموع یک میلیون جابه جایی،به ظرفیت روزانه مترو افزوده می شود.

دبیر شورای عالی ترافیک انیز در این روز از نهایی شدن نرخ آرم طرح ترافیک تا هفته آینده خبر داد و گفت: نرخهای آرم طرح ترافیک در دستور کار اولین جلسه شورای عالی ترافیک قرار گرفته است و احتمال مخالفت اعضا با افزایش ده درصدی وجود دارد.

جلسه 13 دی ماه شورای شهر تهران با اعتراض اعضا نسبت به اجرایی شدن لایحه افزایش قیمت قبور در بهشت زهرا آغاز شد .

دراین جلسه حبیب کاشانی که کمتر در شورا سخن می گوید از رفتار نامناسب مسئولان بهشت زهرا با مراجعه کنندگان گلایه کرد و گفت: در هیچ دوره مدیریتی مردم اینگونه از برخوردهای مدیران بهشت زهرا ناراضی نبودند. افرادی که به بهشت زهرا مراجعه می کنند خود داغدیده عزیزی هستند و نباید با برخوردهای نادرست غم آنها را زیادتر کرد.

وی با بیان اینکه محیط بهشت زهرا باید آرام باشد، افزود: نباید آرامش مردم را در این مکان بگیریم. همچنین بهشت زهرا نیازی به سنگفرش و آسفالتهای چندباره ندارد و نباید از پول بیت المال اینگونه هزینه کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران نیز در این جلسه با انتقاد از طرح انحلال خانه سینما در برخی از مجامع هنری گفت: این موضوع برخلاف قانون است، خانه سینما یکی از مکانهای معنوی شهر تهران است که مایه افتخار جامعه هنری است و همان طور که نمی توان خانه سینما را منحل کرد نمی توان نام خانه هنرمندان را نیز تغییر داد.

چهارشنبه 14 دی ماه دوباره ساخت و ساز در حریم تئاتر شهر خبر ساز شد . در حالی که هفته گذشته اعضای شورای شهر تهران وعده دادند که هیچ پروژه ای در حریم تئاتر شهر انجام نمی شودو حمزه شکیب نیز خواستار مقاوم سازی وبررسی میزان آسیب پذیری این سازه را داده بود اما همچنان پروژه جنجالی ساخت مسجد در مجاور تئاترشهر همچنان ادامه دارد.

مدیر پروژه ساخت مسجد ولیعصر (عج) می‌گوید که تغییرات تازه‌ای در ساخت این مسجد به وجود آمده تا نمای آن با نمای تئاتر شهر همخوان باشد. گودبرداری ساخت این مسجد باعث ایجاد ترک‌های بسیاری در بدنه بنای تاترشهر و همین امر باعث توقف این طرح برای مدت طولانی شد.

در این روز معاون مالی و اداری شهرداری تهران در چهارمین همایش مالیه شهرداری ، مشکلات و راهکارها" گفت: امروز بالغ بر 32 درصد درآمد شهری پایدار است و 68 درصد آن نیمه پایدار و ناپایدار که در دوسال آینده این میزان به نسبت مساوی 50 به 50 درصد می‌رسد.

همچنین رئیس شورای شهر تهران نیز در این همایش با اشاره به واکنش مردم نسبت به پرداخت عوارض شهرداری گفت: در اقتصاد شهری، مردم باید بیشترین کمک را به شهرداری‌ها کنند در حالیکه مردم کشور ما عوارض شهرداری را پول زور و شهرداریها را زورگیر تلقی می‌کنند.

پیمان سنندجی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران و حومه نیز به عنوان آخرین خبر این روز با اشاره به رتبه بندی شرکتهای خصوصی اتوبوسرانی گفت: پس از پایان نظارت کیفی بر شرکتهای خصوصی 6 شرکت از ادامه فعالیت محروم شدند و در حال حاضر 22 شرکت خصوصی در حال خدمات رسانی به شهروندان هستند.