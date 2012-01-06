پیمان سنندجی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر 7 خط سامانه اتوبوس های تندرو در حال خدمت رسانی به شهروندان هستند گفت: بر اساس طرح جامع 10 خط اتوبوس های تندرو برای شهر تهران تعریف شده است که در حال بررسیهای اولیه احداث خط شرقی - غربی در اتوبان شهید حکیم هستیم.

وی در پاسخ به این پرسش که رئیس پلیس راهور اعلام کرده است هنوز طرحی در خصوص احداث خط BRTحکیم دریافت نکرده است گفت: هنوز طرح های مطالعاتی این خط تکمیل نشده است و در حال بررسی بزرگراه همت و حکیم برای احداث این خط شرقی -غربی هستیم و در صورتی که مطالعاتی ابتدایی به پایان رسید هماهنگی های لازم با پلیس راهور انجام می شود.

وی با تاکید براینکه سامانه اتوبوسهای BRT یک شبکه به هم پیوسته است گفت: شهروندانی که وارد این شبکه می شوند باید بتوانند در مدت زمانی کوتاه خود را به نقاط مختلف شهر برسانند و در نهایت با استفاده از خطوط فیدر به مقصد های خود برسند. حال ممکن است این خطوط فیدر، خطوط اتوبوس باشد یا تاکسی.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه گفت: با توسعه خطوط اتوبوسهای تندرو بر تعداد خطوط فیدر نیز باید افزوده شود. در واقع این اتوبوسها نقش حیاتی در شبکه حمل و نقل دارند چون که شهروندان زمانی که از منازل خود بیرون می آید با استفاده از این خطوط می توانند خود را به شبکه اتوبوسهای تندرو برسانند.

سنندجی در ادامه به راه‌اندازی سیستم زمان بندی اتوبوسها پرداخت و گفت: بنابر خواسته شهروندان شرکت واحد اتوبوسرانی مکلف شده برنامه زمان بندی اتوبوسها را طراحی و اجرا کند. بر همین اساس یکسال است که برنامه ریزی در این زمینه آغاز شده و هم اکنون این طرح در منطقه 9 اتوبوسرانی به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شده است.



مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه درخصوص نحوه اطلاع از برنامه زمان بندی اتوبوسها اظهار داشت: در حال حاضر شهروندان می توانند با مراجعه به سایت www.tehran.ir جدول زمان بندی اتوبوسها و ایستگاهها را مشاهده کنند. فعلا اطلاع رسانی در زمینه چگونگی زمانبندی اتوبوسها از طریق سایت و بنرهای تبلیغاتی انجام می شود و در گام بعدی از طریق سیستم های اطلاع رسانی دیجیتالی که در ایستگاههای اتوبوس نصب می شود اجرا می‌شود.

وی درپاسخ به این پرسش که با وجود هوشمند نبودن تمامی چراغ های راهنمایی و رانندگی و غیرقابل پیش بینی بودن ترافیک تهران می توان به توسعه این طرح امیدوار بود گفت: با بررسی وضعیت موجود می توان این طرح را در تمام سطح شهر توسعه داد وقتی به صورت ناوگانی اتوبوسها را در خطوط بفرستیم و سر فاصله ها را رعایت کنیم چنین موضوعی امکان پذیر است و بیش از این دو هفته است که این طرح در حال اجرایی شدن است.