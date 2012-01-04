۱۴ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۱۲

کی پور:

رعایت اخلاق موثرترین مقوله سالم سازی انتخابات است

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: فرماندار علی آبادکتول با تاکید بر اهمیت اخلاق در زندگی سیاسی و اجتماعی گفت: رعایت اخلاق انتخاباتی از سوی هر یک از نامزدهای مجلس یکی از موثرترین مقوله برای سالم سازی انتخابات و محیط انتخابات است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری افزود: باید شرایط را برای مشارکت بیشتر مردم در انتخابات مهیا کرد.

وی اظهار داشت: رعایت بیطرفی مسئولان دستگاههای اجرایی در هرچه بهتر و سالم برگزارر شدن انتخابات مجلس لازم است.

وی به پروژه های در دست اقدام در شهرستان اشاره و اضافه کرد: احداث چند پل هوایی برای تردد عابران پیاده از جمله طرح هاست.

کی پور گفت: با اجرای این طرح ها مشکل تردد اهالی در جاده علی آباد – فاضل آباد رفع می شود.

علی آباد کتول در شرق گلستان واقع شده است.

