رعایت اخلاق موثرترین مقوله سالم سازی انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری افزود: باید شرایط را برای مشارکت بیشتر مردم در انتخابات مهیا کرد.
وی اظهار داشت: رعایت بیطرفی مسئولان دستگاههای اجرایی در هرچه بهتر و سالم برگزارر شدن انتخابات مجلس لازم است.
وی به پروژه های در دست اقدام در شهرستان اشاره و اضافه کرد: احداث چند پل هوایی برای تردد عابران پیاده از جمله طرح هاست.
کی پور گفت: با اجرای این طرح ها مشکل تردد اهالی در جاده علی آباد – فاضل آباد رفع می شود.
علی آباد کتول در شرق گلستان واقع شده است.
