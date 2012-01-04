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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۱۰

شاهچراغی اعلام کرد:

بسیج مازندران در عرصه های سازندگی استان وارد شده است

بسیج مازندران در عرصه های سازندگی استان وارد شده است

ساری - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه کربلای مازندران گفت: بسیج سپاه مازندران هم اکنون در عرصه های مختلف سازندگی استان وارد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار محمد تقی شاهچراغی عصر چهارشنبه در همایش مجمع عالی بسیج اقشار و مستضعفان سپاه کربلای مازندران افزود: مازندران به اعتبار داشتن سابقه در جهت حفظ حریم خاندان ولایت و ایجاد حکومت علوی داشتن مردم فرهیخته با اهداف الهی است.
 
وی اظهار داشت: حضورمردم مازندران درعرصه های مختلف پس از انقلاب و در جبهه های حق علیه باطل ستودنی بود.
 
شاهچراغی افزود: مازندران با نقدیم بیش از 10 هزار و400 شهید و هزاران جانباز قطع نخاعی سهم بسزایی در پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایفا کرده است.
 
وی با اشاره به فتنه سال 88 در کشور افزود:  مازندران کم مسئله ترین استان به اعتبار اعتقاد به عقاید نظام بوده است.
 
وی تصریح کرد: حضور مردم و نخبگان مازندران در صحنه های نظام بسیار خوب بوده است.
کد مطلب 1501632

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