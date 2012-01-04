بسیج مازندران در عرصه های سازندگی استان وارد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار محمد تقی شاهچراغی عصر چهارشنبه در همایش مجمع عالی بسیج اقشار و مستضعفان سپاه کربلای مازندران افزود: مازندران به اعتبار داشتن سابقه در جهت حفظ حریم خاندان ولایت و ایجاد حکومت علوی داشتن مردم فرهیخته با اهداف الهی است.

وی اظهار داشت: حضورمردم مازندران درعرصه های مختلف پس از انقلاب و در جبهه های حق علیه باطل ستودنی بود.

شاهچراغی افزود: مازندران با نقدیم بیش از 10 هزار و400 شهید و هزاران جانباز قطع نخاعی سهم بسزایی در پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایفا کرده است.

وی با اشاره به فتنه سال 88 در کشور افزود: مازندران کم مسئله ترین استان به اعتبار اعتقاد به عقاید نظام بوده است.

وی تصریح کرد: حضور مردم و نخبگان مازندران در صحنه های نظام بسیار خوب بوده است.