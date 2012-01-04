عملکرد استانداری البرز در حوزه آموزش مدیران مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله فروزنده بعد از ظهر چهارشنبه در شورای اداری استان البرز، این استان را همپای سایر استانها ارزیابی کرد و گفت: شاخص ها و فعالیت هایی که از بدو شکل گیری این استان از سوی مدیران انجام شده، با دیگر استانها برابری می کند.



وظیفه مدیران خدمتگزاری است



معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی کشور در بخش دیگری به انجام وظیفه و خدمتگذاری مدیران اجرایی اشاره کرد و گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران به سختی وخون پاک شهدا شکل گرفته است؛ تا امروز ما مدیران با اقتدار در سراسر دنیا گفتمانی از انقلاب اسلامی داشته باشیم.



وی افزود: در این راستا مدیران موظف به انجام وظایف و خدمت خالصانه به ملت هستند و هدف اساسی خدمت بدون شائبه به مردم است.



فروزنده مهمترین ابزار برای انجام این وظایف را وجود نظام اداری دانست و گفت: بدون این ابزار امکان خدمت رسانی وجود نخواهد داشت.



این مسئول در تبیین چهره نظام اداری کشور سه حوزه آسیب شناسی، نگاه ارزشی و قانون اساسی را درکنار سند چشم انداز، ابلاغیه مقام معظم رهبری در حوزه نظام اداری و اصل قانون 44 خدمات کشوری، چهره ای روشن از نظام اداری دانست.



همه مدیران باید آموزش ببینند



معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی رئیس جمهور در بخشی دیگر بر لزوم گذراندن دوره های آموزشی از سوی مدیران اشاره کرد و گفت: همه مدیران در 10 برنامه که تعیین شده است باید آموزش لازم را برای ارتقاء کارایی خود و خدمت به نظام بگذرانند و بدون فرهنگ سازی این امر امکان پذیرنخواهد بود.

