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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۲۱

کارگاه آموزشی "سامانه های آب ژاول" در شرق استان تهران برگزار شد

کارگاه آموزشی "سامانه های آب ژاول" در شرق استان تهران برگزار شد

دماوند – خبرگزاری مهر: کارگاه آموزشی "بهره برداری، ایمنی، تعمیرات و نگهداری سامانه های آب ژاول" در شرق استان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه آموزشی عصر چهارشنبه در محل سالن اجتماعات آبفا شرق استان تهران، به منظور اهمیت رعایت مسایل ایمنی و بهره برداری از سامانه های گندزدایی آب برگزار شد.

معاون بهره برداری شرکت آبفای شرق استان تهران در این کارگاه آموزشی اظهار داشت: این کارگاه با هدف ادامه روند جمع آوری سامانه های کلرزنی گازی و جایگزین کردن سامانه های کلرزنی ایمن تر به روش آب ژاول برگزار شده است.

مجتبی رمضانی افزود: اهمیت آموزش در ارتقای بهره وری نباید فراموش شود، به همین دلیل با هماهنگیهای انجام شده با دفتر کنترل کیفی و آزمایشگاه شرکت آبفا، دوره آموزشی تئوری و عملی برای 35 نفر از کارکنان آبفای شرق برپا شد.

بهره برداری بهینه از تأسیسات و رعایت مسائل ایمنی کار با آب ژاول نیازمند آموزش است

وی بیان داشت: بهره برداری بهینه از تأسیسات و رعایت مسائل ایمنی کار با آب ژاول و کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری دوزینگ پمپهای تزریق نیازمند آموزش است.

معاون بهره برداری شرکت آبفای شرق استان تهران افزود: با همکاری مدیریت و کارشناسانی که مسئولیت نصب و راه اندازی سامانه های گندزدایی آب ژاول را بر عهده دارند، دوره های آموزشی نیز در سطوح مدیران و متصدیان امور بهره برداری در واحدهای تابعه دایر شده است.

وی گفت: برگزاری این دوره های آموزشی سبب ارتقای کیفی و کارشناسی در اجرای امور می شود و کارشناسان و متصدیان با اشراف کامل در راستای ارتقای کیفی عملکرد خود گام برمی دارند.

رمضانی در پایان، از تهیه و نصب برگه های MS DSهیپوکلریت سدیم (آب ژاول) برای تمام سامانه های کلرزنی شرق استان تهران خبر داد.

کد مطلب 1501639

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