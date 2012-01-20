به گزارش خبرنگار مهر، شرکت واگن پارس اراک بزرگترین سازنده تجهیزات ریلی در خاورمیانه است که هموراه در مسیر خودکفایی و بومی سازی فناوری طراحی و ساخت حرکت کرده است.

البته کارنامه این کارخانه مانع رفع مشکلاتش نشده و یکی از قراردادهای این کارخانه به رغم انجام تعهدات، از سوی کارخانه دچار مشکلاتی است که مشخص نیست چه ساز و کاری و چه کسی می تواند این مشکل را حل کند.

راه آهن حامی تولید کنندگان داخلی است؟

رئیس شورای اسلامی کار واگن پارس در گفتگویی در این زمینه گفت: بر اساس قراردادی در سال 1380 راه آهن جمهوری اسلامی ایران که می بایست بزرگترین حامی و متولی دست اندرکاران صنعت و حمل و نقل ریلی باشد سفارش ساخت 20 ست قطار چهار واگنه موسوم به ترن ست را به شرکت زیمنس داد.

علی درخشنده بخت افزود: پس از گذشت چهار سال تعداد پنج ست از این قطارها به شکل ساخته شده (CBU) وارد کشور شد و بر اساس قرارداد پیمانکاری فی مابین شرکت زیمنس و شرکت واگن پارس ساخت 15 ست قطار باقیمانده (60 واگن ) به شرکت واگن پارس سپرده شد که با دریافت مواد اولیه بلافاصله عملیات تولیدی ساخت این قطارها آغاز شد و به رغم کارشکنی های زیمنس در اجرای پروژه تا سال 1387 تعداد 32 دستگاه واگن ( 8 قطار) تحویل گردید که هم اینک در خطوط ریلی در حال بهره برداری است.

کارگران شاهد استهلاک دست رنج خود

درخشنده بخت در ادامه گفت: متاسفانه از سال 1388 تاکنون که شش ست قطار ( 24 واگن ) کامل ساخته شده است بدلیل وجود اختلافات بین شرکت زیمنس و راه آهن، این قطارها که حاصل تلاشهای شبانه روزی کارگران زحمتکش واگن پارس است در کارخانه باقی مانده و هزینه نگهداری آنها به این شرکت تحمیل می شود.

وی گفت: هزینه نگهداری این ترن ست ها سالانه به چندین میلیون تومان می رسد و کارگران و پرسنلی که تمام توان و انرژی خود را برای ساختن این قطارها به کار برده اند هر روز شاهد مستهلک شدن حاصل دست رنجشان اند.

ترن ست هایی با سرعت 160 کیلومتر در ساعت

به گفته مدیر کارخانه، قابلیت جابجایی روزانه 1500 نفر مسافر با سرعت 160 کیلومتر در ساعت از ویژگی های این قطارهاست که نمونه های ساخته شده قبلی اکنون در مسیرهایی چون تهران – مشهد، تهران – اصفهان، و تهران – زنجان در حال حرکت است.

سید مرتضی میری، ارزش قطارها ی ساخته شده بالغ بر 50 میلیارد تومان دانست وگفت: سهم واگن پارس در آنها حدود چهارمیلیارد تومان است که پرداخت نشدن به موقع آن مشکلات جدی برای کارخانه ایجاد کرده است.

چه کسی پاسخگوی این بی توجهی است

رئیس شورای اسلامی کارخانه، با بیان اینکه، آیا مسئولین راه آهن تا کنون به این مسئله اندیشیده اند که بی توجهی شان به عدم تحویل گیری این قطارها تا چه اندازه مشکلات معیشتی برای 1200 خانوار بوجود آورده، گفت: از مسئولین محترم راه آهن باید سئوال شود که چرا با توجه به مشکلات عدیده مردم برای تهیه بلیط قطار و کشته شدن هم میهنانمان در جاده ها، محصول تولید شده به ارزش 50 میلیارد تومان بدون توجه و بدون استفاده در انبار شرکت واگن پارس باقی بماند.

وی افزود: باید از ایشان بپرسیم که چرا 90 درصد کامل پول کامل این قطارها را به شرکت زیمنس پرداخت کرده در حالیکه پس از گذشت 10 سال این شرکت برای انجام تعهدات خود و قبول گارانتی این محصولات اقدامی نمی کند.