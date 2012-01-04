نماز جمعه نمایشی از قدرت سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابولفضل عامری عصر چهارشنبه در گردهمایی مسئولان ستادهای نمازجمعه استان در آزادشهر افزود: مهمترین اصل در جامعه، نماز جمعه است.

وی بر لزوم شرکت باشگوه آحاد مختلف جامعه در نماز عبادی سیاسی جمعه تاکید کرد.

امام جمعه آزادشهر نیز به اهمیت موضوع نماز جمعه پرداخت و گفت: خداوند یک سوره از قرآن را به نماز جمعه اختصاص داده است.

حجت الاسلام حسینیان، نماز جمعه را چشمه جوشان نورانی سرازیر شده کشور دانست.



وی شرکت در نماز جمعه را تبیین مکرر ارزشهای دینی ،تقویت امید به آینده عنوان کرد.



فاضل دهنوی فرماندار آزادشهر نیز نیز پیشرفت دینی اسلام را مدیون خدمات ائمه جماعات دانست که با کار فرهنگی جهاد اقتصادی را به سرمنزل اصلی خود سوق می دهند.



وی اجرای مراسمات مذهبی را در شهرستان بسیار عالی دانست.