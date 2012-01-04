به گزارش خبرنگار مهر، اتوبوس حامل تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 9 صبح امروز چهارشنبه تهران را به مقصد بندرانزلی ترک کرد اما برخلاف انتظار و به دلیل تاخیر سفر سرخپوشان به این شهر 6 ساعت و نیم طول کشید.

طبق برنامه‌ریزی قبلی قرار بود این تیم ساعت 14 به انزلی برسد اما به دلیل تاخیر به وجود آمده، شاگردان دنیزلی حتی ناهار را در شهر رشت صرف کردند و ساعت 17 وارد هتل سفید کنار انزلی شدند و یک جلسه تمرینی را برگزار کردند.

پس از ورود به انزلی مصطفی دنیزلی از مسئولان باشگاه ملوان برای حضور در نشست خبری عذرخواهی کرد و به همین دلیل نشست خبری وی پیش از دیدار با ملوان کنسل شد.

از سوی دیگر نشست هماهنگی مسابقه ملوان بندرانزلی - پرسپولیس امشب با حضور محمود خوردبین سرپرست و رضا ریاضتی مدیر رسانه‌ای تیم پرسپولیس، بهمن صالح نیا سرپرست باشگاه ملوان، جلال مرادی ناظر بازی، سرگرد جوادزاده فرمانده نیروی انتظامی بندرانزلی و روسای هیئت‌های فوتبال استان گیلان و بندرانزلی برگزار شد.

از نکات جالب توجه این نشست خاطره‌ای بود که بهمن صالح نیا سرپرست باشگاه ملوان بندرانزلی از رویارویی با پرسپولیس و عملکرد خوب محمود خوردبین بیان کرد.

وی گفت: در مسابقات جام تخت جمشید، ملوان میزبان پرسپولیس بود که در آن مسابقه مهم محسن زمانی داور مسابقه همایون بهزادی را از زمین اخراج کرد اما محمود خوردبین سه پاس گل با ضربه سر به بازیکنان پرسپولیس داد تا مسابقه را سرخپوشان با پیروزی 3 بر صفر به پایان برسانند که آن روز را هرگز فراموش نمی‌کنم.

محمود خوردبین هم در مورد آن مسابقه اظهار داشت: برای تماشای آن بازی فردین و سعید راد با اتوبوس پرسپولیسی‌ها از تهران به انزلی آمده و ضمن اقامت در هتل سپیدکنار، با حضور در ورزشگاه تیم را تشویق کردند.