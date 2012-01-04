مشاور عالی مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای حکم دکتر محمود احمدینژاد آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم، برادر گرامی جناب آقای سیدحسن موسوی، سلام علیکم، نظر به تعهد و تجارب ارزشمند، جنابعالی را به عنوان "معاون رئیسجمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری" منصوب مینمایم.
در ادامه این حکم می خوانیم: میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از عرصههای مهمی است که شناسایی، شناساندن و بهرهگیری هر چه بیشتر از آنها میتواند زمینهساز پیشرفت سریعتر کشور گردد. توجه فراگیر به ذخایر عظیم فرهنگی، تاریخی و میراث گرانبهای مادی و معنوی موجب خودباوری، شکوفایی و بسیج توانمندیهای ملی برای نیل به قلههای رفیع پیشرفت و افتخار خواهد بود. این امر در کنار مزایای فراوان گردشگری، از جمله تحکیم وحدت ملی، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال بر اهمیت استراتژیک گردشگری تأکید میکند.
در بخش دیگری از این حکم آمده است: صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران که شهره آفاق است از مصادیق مهم میراث مادی و معنوی و از جاذبههای مهم گردشگری و فرصت انتقال هنر و فرهنگ این سرزمین است و از اینرو شایسته برنامهریزی گستردهتر است.
در ادامه این حکم می خوانیم: انتظار میرود ضمن استفاده از نقطه نظرات و دیدگاههای کارشناسان، اساتید، هنرمندان گرامی و با استفاده از ظرفیتهای بیپایان مردمی برای سرمایهگذاری هر چه بیشتر در حوزههای یاد شده، شاهد تداوم تلاشهای مؤثر چند سال اخیر و ارتقای آن در آینده باشیم. موفقیت شما را در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) از درگاه خداوند بزرگ مسألت میکنم. محمود احمدینژاد
به گزارش مهر، در ابتدای نامه دکتر احمدینژاد به روح الله احمدزاده کرمانی نیز آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم، برادر گرامی جناب آقای روحالله احمدزاده کرمانی، سلام علیکم، اکنون که به دلیل پارهای مشکلات شخصی از مسئولیت "معاونت رئیسجمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری" استعفا دادهاید، بدینوسیله از زحمات و خدمات ارزنده جنابعالی در دوران تصدی آن مسئولیت صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: انشاءالله این زحمات در پیشگاه خداوند بزرگ مأجور خواهد بود و امیدوارم در مسئولیت دیگری در دولت و نیز در کلیه مراحل زندگی و خدمت به مردم عزیز و آرمانهای بلند انقلاب در سایه عنایات امام عصر(عج) موفق و مؤید باشید. عزت و سعادت جنابعالی را از خداوند منان خواستارم. محمود احمدینژاد
به گزارش مهر، سید حسن موسوی از نزدیکان رئیس دفتر رئیس جمهور و مشاوران عالی رحیم مشایی در"مرکز ملی مطالعات جهانی شدن" بود. وی که مدتی معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود در ابتدای سال جاری خبر منتشر شده مبنی بر انتصابش به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را تنها یک شایعه خوانده بود. همچنین وی پیش از این یکی از گزینه های جدی برای تصدی معاونت اجرایی رئیس جمهور بود.
موسوی در سوابق کاری خود، مدیرعامل شرکت سایپا یدک را نیز داشته و نام او به عنوان یکی از مهمترین افراد برای در اختیار گرفتن سمت مدیرعاملی شرکت سایپا مطرح شده بود.
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