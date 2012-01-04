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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۱۷

ابراهیمی اعلام کرد:

اعتبار احداث مساجد بین راهی مازندران کافی نیست

اعتبار احداث مساجد بین راهی مازندران کافی نیست

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد اقامه نماز مازندران گفت: متاسفانه اعتبارات احداث مساجد بین راهی مازندران کافی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز استان گفت: پرداختن به فریضه الهی نماز به صورت پرسش و پاسخ می تواند دارای ثمره خوبی باشد.
 
وی اظهار داشت: برای احیا فرهنگ نماز و گرایش افراد به امر نمار باید تمام دستگاههای اجرایی همکاری لازم با ستاد اقامه نماز داشته باشند.
 
ابراهیمی گفت: ستاد اقامه نماز استان بر سه محور حرکت فرهنگی آموزشی و ارزشیابی و نظارت دارد.
 
وی از برگزاری نشست دانش آموزی با محوریت نماز در استان خبر داد و افزود: 55 نشست دانش آموزی و خانواده به صورت پرسش و پاسخ در سطح شهرهای استان برگزار شد.
 
ابراهیمی، برنامه ستاد اقامه نماز را نشست خانواده ها با محوریت نماز، محاسبه مکاتباتی نماز، نشست طلاب، خواندن قرائت صحیح نماز، آموزش نوآموزان مهد کودکها عنوان کرد.
 
ابراهیمی افزود: طلاب حوزه با حضور در مدارس استان و با تبلیغ قرائت صحیح نماز می توانند امر نماز را در بین دانش اموزان فعال سازند.
کد مطلب 1501650

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