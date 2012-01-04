13پروژه سرمایه گذاری گردشگری در گلستان مصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل عسگری در این زمینه افزود: با توجه به اهمیت اجرای طرح های سرمایه گذاری در حوزه های مختلف گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی این استان، جلسات مختلف درراستای ارائه و بررسی این طرح ها برگزار می شود.



وی افزود: سرمایه گذاران این طرح ها با تایید طرح های ارائه شده در این جلسات و تصویب نهایی آنها و اخذ مجوزهای قانونی، نسبت به اجرای طرح ها اقدام می کنند.



عسگری اظهار داشت: پروژه گردشگری سد کبودوال، پروژه گردشگری شاهکوه، پروژه گردشگری زیارت، مکان یابی احداث واحدهای خدماتی بهداشتی بین راهی دراستان پیرو مصوبه هیئت دولت، پروژه گردشگری روستای نصرآباد و پروژه گردشگری روستای ورسن در شهرستان گرگان از جمله این پروژه هاست.



معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان به برخی از پروژه های گردشگری در استان اشاره کرد و ادامه داد: پروژه گردشگری روستای وطنا در شهرستان بندرگز، معرفی فرصت های سرمایه گذاری به منظور هماهنگی و کسب مجوز از ادارات و دستگاه های اجرایی مرتبط با ساخت و تسهیل روند سرمایه گذاری، پروژه گردشگری اقامتی، پذیرایی وتفریحی و توریستی دایی، پروژه گردشگری اقامتی و پذیرایی در شهرستان گنبد، پروژه گردشگری بندرترکمن، و پروژه گردشگری نگین هزارپیچ در گرگان و پروژه گردشگری پارک و آب بندان توشن وپروژه اقامتی و پذیرایی در نودیجه ازدیگر پروژه های مصوب شده است.

عسگری با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 4 جلسه کارگروه گردشگری برگزار شده، به برخی موضوعات بررسی شده در این جلسات در سال جاری اشاره داشت و عنوان کرد: فعالیت ستاد تسهیلات سفرهای استان به صورت دائمی، تاکید برلزوم مطالعه و ایجاد موزه روستایی دراستان با هماهنگی سایر دستگاه ها برای اجرایی کردن مصوبه سفر ریاست جمهور به استان، پروژه گردشگری سد کبودوال، نحوه محاسبه عوارض مربوط به تغییر کاربری ساختمان های احداثی قبلی به تاسیسات گردشگری در شهرداری ها (پانسیون ومنازل استیجاری) از جمله موضوعات بررسی شده در این جلسات است.