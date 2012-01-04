به گزارش خبرگزاری مهر، آلمانی‌ها یکی از گزینه‌های قهرمانی یورو 2012 هستند، چراکه آنها با 10 پیروزی در دور مقدماتی جواز حضور در مرحله نهایی این مسابقات به میزبانی اوکراین و لهستان را کسب کرده‌اند.

بر پایه گزارش سایت ساکرنت، شیوه تهاجمی آلمان باعث شده که عده‌ای این تیم را با بارسلونا مقایسه کنند در حالی که لو اعتقاد دارد تیم تحت رهبری وی با شیوه‌ای مستقیم‌تر از کاتالان‌ها بازی می‌کند.

یواخیم لو گفت: ما آمیزه خوبی از پاسکاری، دوندگی و ضدحمله هستیم اما در خصوص حفظ توپ مانند بارسلونا مدت‌دار عمل نمی‌کنیم. من به تیمم گفته‌ام: چنانچه توپ مال ما باشد و به صورت صحیح به حرکت درآید می‌خواهم ظرف هشت ثانیه روی دروازه حریف باشد. این فلسفه من است.

سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان که علاقمند است تیمش به لحاظ ذهنی شبیه اسپانیا، قهرمان اروپا بازی کند، افزود: اسپانیایی‌ها با توسل به قدرت و بازی تهاجمی‌شان نبود که قهرمان شدند بلکه آنها به لحاظ ذهنی بسیار سریع عمل می‌کنند و این عاملی مهم برای همه بازیکنان به حساب می‌آید.

لو تصریح کرد: چنانچه بازیکنی تکنیک خوبی داشته باشد و به طور ذاتی سریع بدود اما به لحاظ ذهنی کند عمل کند، این از ارزش وی در تیم کم می‌کند. مهم است که بازیکنان به لحاظ ذهنی سرعت داشته باشند.