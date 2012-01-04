  1. بین الملل
  2. سایر
۱۴ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۲۴

تبعیت از خصومت ورزی آمریکا/

توافق اولیه و شکننده اروپایی ها برای تحریم نفتی ایران/ اختلاف ها شدید است

توافق اولیه و شکننده اروپایی ها برای تحریم نفتی ایران/ اختلاف ها شدید است

یک دیپلمات اروپایی با اشاره به توافق اولیه و شکننده اعضای اتحادیه اروپا برای تحریم نفتی ایران از وجود اختلاف در مورد نحوه اعمال این تحریمها در بین آنها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از بحثهای طولانی توافق اولیه ای میان کشورهای اتحادیه اروپا در مورد تحریم نفتی ایران بدست آمده است.

یک دیپلمات اروپایی با اعلام این مطلب از وجود اختلاف بین مقامات اروپایی در مورد نحوه و میزان شدت اعمال این تحریم خبر داد.

وی با بیان این که توافق مذکور شکننده بوده و قابل اعتنا نیست با اشاره به بعید بودن امکان طرح آن در نشست 30 ژانویه وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفت: هنوز کار زیادی در این زمینه وجود دارد.
 
به باور آگاهان مسائل سیاسی، این اقدام اروپا نشان می دهد که آمریکا و صهیونیستها بر تمام ارکان اروپایی ها تسلط دارند. 
کد مطلب 1501664

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها