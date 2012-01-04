توافق اولیه و شکننده اروپایی ها برای تحریم نفتی ایران/ اختلاف ها شدید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از بحثهای طولانی توافق اولیه ای میان کشورهای اتحادیه اروپا در مورد تحریم نفتی ایران بدست آمده است.

یک دیپلمات اروپایی با اعلام این مطلب از وجود اختلاف بین مقامات اروپایی در مورد نحوه و میزان شدت اعمال این تحریم خبر داد.

وی با بیان این که توافق مذکور شکننده بوده و قابل اعتنا نیست با اشاره به بعید بودن امکان طرح آن در نشست 30 ژانویه وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفت: هنوز کار زیادی در این زمینه وجود دارد.

به باور آگاهان مسائل سیاسی، این اقدام اروپا نشان می دهد که آمریکا و صهیونیستها بر تمام ارکان اروپایی ها تسلط دارند.