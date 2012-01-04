اعزام 20 هزار نفر از استان سمنان به مناطق عملیاتی دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرحیم فریدون عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: برای آغاز در مرحله اول بیش از سه هزار و 500 دانش آموز پسر استان سمنان در قالب اردوی پایان دوره درس آمادگی دفاعی به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور اعزام شدند.

فریدون همچنین از اعزام بیش از بیش از چهار هزار دانش آموز دختر مقطع دوم متوسطه این استان برای بازدید از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در قالب درس آموزش دفاعی از ابتدای ماه آینده خبرداد و گفت: برای اعزام چهار هزار نفری دانشجویان این استان در قالب کاروان راهیان نور در پایان امسال و ابتدای سال جدید برنامه ریزی شده است.

وی با بیان اینکه هشت تا 9 هزار اعزام برای عموم مردم به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در نظر گرفته شده است گفت: اولویت ثبت نام امسال برای اعزام عمومی کاروان راهیان نور استان با گروه ها و افرادیست که برای اولین بار قصد بازدید از این مناطق را دارند.