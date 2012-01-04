احتمال شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در پارس آباد

ولی کریمی عصر چهارشنبه در حاشیه کارگاه آموزشی پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در گفتگو با مهر اظهار داشت: آنفلوانزای فوق حاد پرندگان از بیماریهای نو پدید مشترک بین انسان و دام بوده که به عنوان یکی از عوامل تهدید سلامتی در دنیا مطرح است.

وی با اشاره به افت دما و مهاجرت پرندگان غیر بومی و استقرار در محل تالابهای این شهرستان افزود: با توجه به این مهم احتمال شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در بین جمعیت آنها بیشتر می‌شود و باید به مسائل پیشگیرانه توجه ویژه‌ای شود.



فرماندار پارس آباد از برگزاری دوره آموزشی آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در جمع شکارچیان و برخی از مسئولان مرتبط این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: البته تاکنون گزارشی مبنی بر وجود آنفلوانزای پرندگان در این شهرستان نشده است.

وی از واحدهای تولید و پرورش طیور پارس آباد خواست در صورت مشاهده هر گونه تلفات غیر عادی در بین طیور، آن را به دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند.

کریمی با بیان اینکه شهرستان پارس آباد دارای زیستگاهای خشکی و آبی متعدد بوده و از تنوع اکو سیتمی گسترده ای برخوردار است، عنوان کرد: حدود 14درصد پستانداران کشور در این منطقه مشاهده شده است.

