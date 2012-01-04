به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین خسروی عصرچهارشنبه در بازدید مسئولان دشتستان از طرحهای آبخیزداری بخش بوشکان اظهار داشت: تامین منابع آبی برای کشاورزی دشتستان امری مهم و لازم است و تلاشهای خوبی در این زمینه انجام دادهایم.
وی افزود: برای مهار آبهای زیرزمینی و تغذیه سفرههای آبی در شهرستان دشتستان باید تلاش بیشتری کنیم و انتظار داریم آب مورد نیاز اراضی کشاورزی به خوبی تامین شود.
فرماندار دشتستان با اشاره به پتانسیل بالای کشاورزی دشتستان اذعان داشت: بر اساس آمار موجود بیش از 72 درصد ظرفیت کشاورزی استان در این شهرستان استقرار دارد و بویژه در حوزه نخیلات و صیفیجات دشتستان یک قطب بزرگ است.
خسروی بیان کرد: لازمه توسعه بیشتر و موثرتر این بخش در شهرستان کمک به حوزه آبیاری و آبخیزداری است که بهترین شیوه در این عرصه، کنترل روان آبها و مهار آبهای سطحی و تغذیه سفرههای آبهای زیرزمینی است.
وی از دو برابر شدن اعتبارات آبخیزداری دشتستان خبر داد و گفت: اعتبارات حوزه آبخیزداری دشتستان در سال گذشته حدود 15 میلیارد ریال بوده که امسال به بیش از 30 میلیارد ریال رسیده است.
فرماندار دشتستان اضافه کرد: امسال 15 طرح مهم و بزرگ در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری در بخش بوشکان و سایر بخشهای دشتستان اجرایی میشود که اجرای سدهای سنگی و ملاتی در تنگارم و بوشکان و احداث سد بزرگ دالکی بخشی از این طرحهاست.
دشتستان - خبرگزاری مهر: فرماندار دشتستان گفت: اعتبارات آبخیزداری دشتستان 2 برابر شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین خسروی عصرچهارشنبه در بازدید مسئولان دشتستان از طرحهای آبخیزداری بخش بوشکان اظهار داشت: تامین منابع آبی برای کشاورزی دشتستان امری مهم و لازم است و تلاشهای خوبی در این زمینه انجام دادهایم.
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