اعتبارات آبخیزداری دشتستان 2 برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین خسروی عصرچهارشنبه در بازدید مسئولان دشتستان از طرح‌های آبخیزداری بخش بوشکان اظهار داشت: تامین منابع آبی برای کشاورزی دشتستان امری مهم و لازم است و تلاش‌های خوبی در این زمینه انجام داده‌ایم.



وی افزود: برای مهار آب‌های زیرزمینی و تغذیه سفره‌های آبی در شهرستان دشتستان باید تلاش بیشتری کنیم و انتظار داریم آب مورد نیاز اراضی کشاورزی به خوبی تامین شود.



فرماندار دشتستان با اشاره به پتانسیل بالای کشاورزی دشتستان اذعان داشت: بر اساس آمار موجود بیش از 72 درصد ظرفیت کشاورزی استان در این شهرستان استقرار دارد و بویژه در حوزه نخیلات و صیفی‌جات دشتستان یک قطب بزرگ است.



خسروی بیان کرد: لازمه توسعه بیشتر و موثرتر این بخش در شهرستان کمک به حوزه آبیاری و آبخیزداری است که بهترین شیوه در این عرصه، کنترل روان آب‌ها و مهار آب‌های سطحی و تغذیه سفره‌های آب‌های زیرزمینی است.



وی از دو برابر شدن اعتبارات آبخیزداری دشتستان خبر داد و گفت: اعتبارات حوزه آبخیزداری دشتستان در سال گذشته حدود 15 میلیارد ریال بوده که امسال به بیش از 30 میلیارد ریال رسیده است.



فرماندار دشتستان اضافه کرد: امسال 15 طرح مهم و بزرگ در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری در بخش بوشکان و سایر بخش‌های دشتستان اجرایی می‌شود که اجرای سدهای سنگی و ملاتی در تنگ‌ارم و بوشکان و احداث سد بزرگ دالکی بخشی از این طرح‌هاست.