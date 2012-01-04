سرپرست جدید میراث فرهنگی لرستان منصوب شد/ نمایندگان معترضند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه هفته جاری سرپرست معاونت صنایع دستی کشور برای معارفه رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی لرستان در این استان حضور یافت ولی با اعتراضات شکل گرفته و مقاومت مقابل این انتصاب محل مراسم را ترک کرد.

این در حالیست که عصر همان روز در مراسمی که بدون حضور خبرنگاران و چراغ خاموش برگزار شد عباس گودرزی به عنوان سرپرست جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان معرفی شد و مقاومتهای کارکنان و نمایندگان بی تاثیر بود.

سرپرست معاونت صنایع دستی کشور که پس از تودیع مدیرکل قبلی و معارفه سرپرست جدید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با خبرنگاران سخن می گفت، تصریح کرد: قضاوت مخالفان انتصاب سرپرست جدید سازمان میراث فرهنگی لرستان پیش از شناخت از برنامه ها و حتی گذاشتن یک جلسه با وی تعجب آور است.

کردستانی افزود: طبق دستور مقام عالی دستگاه میراث فرهنگی عباس گودرزی، سرپرست سازمان میراث فرهنگی لرستان است.

وی همچنین از انتقادات خبرنگاران و رسانه ها ابراز تاسف کرد و بیان داشت: بعد از اعلام برنامه های سرپرست جدید سازمان میراث فرهنگی لرستان و بعد از ارزیابی عملکرد وی، این قضاوت های زودرس تبدیل به قضاوت های آگاهانه می شود و آنگاه ما برای نظرات کارشناسی و نظرات مردم احترام قائل می شویم و بر اساس آن عمل کرده و در خصوص مدیرکلی وی تصمیم می گیریم.

این در حالیست که این انتصاب چراغ خاموش تنها ساعاتی بعد واکنشهای برخی نمایندگان استان را به دنبال داشت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده مردم بروجرد یکی از کسانی بود که به این انتصاب واکنش تندی نشان داد و گفت: ما مخالفت خودمان را با معرفی عباس گودرزی به عنوان سرپرست سازمان میراث فرهنگی اعلام می کنیم و معتقدیم این انتصاب با سوء استفاده از تعطیلی فضای مجلس صورت گرفته است.

هادی مقدسی ادامه داد: بعضی تغییرات را به راحتی با فشار، به مردم می قبولانند که این مسائل را دنبال می کنیم تا برطرف شود.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی نیز یکی دیگر از نمایندگانی بود که به معارفه سرپرست جدید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان واکنش نشان داد و گفت: سرپرست جدید سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی لرستان از نظر ما مشروعیت ندارد.

رضا رحیمی نسب ادامه داد: متولیان امر حاضر نیستند که روی نفسانیات خود پا بگذارند و از نظر خود برای این انتصاب بگذرند.

دیگر نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به انتصاب صورت گرفته بیان داشت: ما دو نفر نماینده خرم آباد و چگنی در مجلس اعلام می کنیم که با این انتصاب موافق نیستیم.

محمد رضا ملکشاهی راد ادامه داد: ما نمایندگان وظایفی داریم که این وظایف را انجام می دهیم و اگر الان در میراث فرهنگی استان حضور پیدا کرده ام مردم ما را به اینجا کشانده اند و مخالفت با این انتصاب هم خواست مردم است.

وی گفت: 32 سال از عمر نظام جمهوری اسلامی می گذرد و تجربه مدیریت و انتصاب زیادی هم داریم ولی این انتصابی که صورت گرفته است خارج از تمام روال های معمول است.

به هر روی به نظر می رسد انتصاب عباس گودرزی به عنوان سرپرست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان به دلیل مخالفتهایی که از سوی پرسنل این سازمان و نمایندگان مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته به یکی از مناقشات این سازمان تاثیرگذار در استان لرستان که متولی حفظ و حراست از میراث گرانبهای این خطه از ایران اسلامی است تبدیل شده است.

معترضان به این امر معتقدند که تصدی سازمان میراث فرهنگی نیازمند حضور فردی دارای تخصص در این حوزه است اما عباس گودرزی دارای مدرک کارشناسی فیزیک است و این مسئله در کنار عدم برخورداری از تجربه مدیریتی و کاری در حوزه میراث فرهنگی موجب اعتراض دست اندرکاران میراث فرهنگی استان و نمایندگان استان شده است.

به هر روی امید می رود این مناقشه به وجود آمده با تعامل طرفین و در فضای آرامش حل شود چرا که سازمان میراث فرهنگی استان لرستان با توجه به روند تخریب آثار تاریخی، کاهش میزان گردشگران و ضعفهای اساسی در بخش زیرساختهای گردشگری نباید با چالش دیگری به نام بلاتکلیفی در حوزه مدیریتی مواجه باشد.

ادامه منازعات در میراث فرهنگی استان لرستان به نفع هیچ کسی نخواهد بود چرا که این سازمان تاثیر گذار در آستانه ایام پایانی سال باید خود را آماده و مهیای سفرهای نوروزی کند تا گردشگری استان با توجه به نزول در سالهای اخیر بیش از این متضرر نشود.