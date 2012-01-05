حماسه 9 دی در صدا و سیمای قزوین روی آنتن رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه استانی سیمای مرکز قزوین با پخش 450 دقیقه برنامه تلویزیونی، حضور حماسی مردم را در یوم الله نهم دی ماه به تصویر کشید.

این حضور حماسی در برنامه های تلویزیونی"بی حاشیه" و "پدر، عشق، پسر" بررسی و تحلیل شد.

شبکه استانی صدای مرکز قزوین نیز با پخش 385 دقیقه برنامه رادیویی به حماسه 9 دی پرداخت که ویژه برنامه "موج آئینه و آفتاب" از جمله مهمترین برنامه های این شبکه بود.

معاونت اطلاعات واخبار صدا و سیمای مرکز قزوین نیز با پخش 56 عنوان گزارش خبری، خبر رادیویی و تلویزیونی به مدت 165 دقیقه حضور مردم در حماسه 9 دی و اخبار مربوط به این روز را منعکس کرد.