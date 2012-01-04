نیم متر برف در آلاشت بارید

به گزارش خبرگزاری مهر، کیان خدیور افزود: ارتفاع برف در این مدت در پل سفید و کیاسر به 20 سانتی متر، کجور 12 سانتی متر، سیاه بیشه پنج سانتیمتر و بلده سه سانتیمتر برف باریده است.

وی با اشاره به بارش باران در 48 ساعت گذشته در استان، اظهار داشت: در آلاشت 56 میلیمتر ، نوشهر 45 میلیمتر، دشت ناز 34 میلی متر، ساری 33 میلیمتر، پل سفید 31 میلیمتر و رامسر 29 میلیمتر در این مدت باران باریده است.

خدیور ادامه داد: در گلوگاه 29، آمل 26، قائم شهر و بندر امیرآباد 24، بابلسر 23، کیاسر 20، سیاه بیشه و کجور چهار و بلده یک میلی متر باران در این مدت به ثبت رسیده است.

رئیس اداره پیش بینی ه‍و‌اش‍ن‍‍اس‍‍ی‌ مازن‍در‌ان، سرعت باد در نوشهر را در این مدت 72 کیلومتر بر ساعت اعلام کرد و افزود: سرعت باد در این مدت در رامسر 54 کیلومتر و بابلسر و بندر امیرآباد 47 کیلومتر بر ساعت رسیده است.

وی با اشاره به استقرار سامانه سرد و بارش زا از در روزهای اخیر بر روی سواحل دریای خزر، اظهار داشت: مازندران در این مدت شاهد آسمانی ابری همراه با بارش باران، وزش باد، مواج شدن دریا، بارش برف در ارتفاعات استان و کاهش محسوس دما بودند.

رئیس اداره پیش بینی ه‍و‌اش‍ن‍‍اس‍‍ی‌ م‍‍ازن‍در‌ان گفت: بیشینه دمای هـوای امروز ساری با سه درجه افزایش نسبت به روز گذشته به 12 درجه سانتیگراد و کمینه دمای هوای امشب ساری با دو درجه کاهش نسبت به شب گذشته به یک درجه سانتیگراد بالای صفر می رسد.



