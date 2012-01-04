به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر علمی همایش "تاثیر مدرنیته بر ساختار خانواده" در این رابطه اظهار داشت: این همایش اسفندماه سال جاری به همت دانشگاه پیام نور در الیگودرز برگزار می شود.

سید سعید حسینی اظهار داشت: این همایش به علت افزایش چشمگیر پاره ای مشکلات و مسائل ناشی از زندگی مدرن و صنعتی و آثار و دستاوردهای مدرنیته برای خانواده و روابط خانوادگی برگزار می شود.

وی تبادل نظر و بررسی علل، عوامل و پیامدهای مدرنیته و زندگی مدرن بر ساختار خانواده و روابط خانوادگی و ارائه راهکارهای کاهش و رفع مسائل و مشکلات را از دیگر اهداف این همایش برشمرد.

دبیر علمی همایش "تاثیر مدرنیته بر ساختار خانواده" محورهای این همایش را تاثیر اعتیاد، اشتغال زنان، رسانه ها، آپارتمان نشینی، تلفن همراه، تحصیلات دانشگاهی، وضعیت اقتصادی و تاثیر مهاجرت بر ساختار خانواده عنوان کرد.

حسینی گفت: علاقمندان می توانند مقالات خود را تا 30 دی ماه سالجاری به دبیرخانه این همایش واقع در دانشگاه پیام نور الیگودرز ارسال کنند.