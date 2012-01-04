فاز اول موزه منطقه ای آذربایجان شرقی همزمان با دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی در بازدید مدیرکل موزه ها و و اموال منقول فرهنگی تاریخی کشور از روند ساخت موزه منطقه ای آذربایجان شرقی، گفت: ساخت مخزن امن موزه منطقه ای استان به عنوان فاز نخست این پروژه ملی منطقه ای به پایان رسیده است.

وی تشریح کرد: مخزن امن موزه منطقه ای آذربایجان شرقی از هزار و 200 متر مربع زیربنا و 300 متر مربع قسمت اداری طبقه اول تشکیل شده که همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی آماده بهره برداری می شود.

محمدی بیان کرد: این ساختمان علاوه بر خزانه و بخش اداری از دو آزمایشگاه مرمت شیشه و کاغذ و همچنین انبار سکه، پارچه، سفال و کارگاه مرمت گری و دستگاه هواساز تشکیل شده است.

رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی استان یادآور شد: مبلغ پیمان ساخت این مخزن امن بالغ بر شش میلیارد و 460 میلیون ریال بوده که تا کنون بیش از چهار میلیارد و 400 میلیون ریال برای آن هزینه شده است.

محمدی ساخت بنای اصلی موزه منطقه ای را در مرحله خاکبرداری عنوان کرد و گفت: فاز دوم موزه ساخت بنای اصلی است که در محیطی به مساحت 11 هزار متر مربع احداث خواهد شد.

وی مخزن موزه منطقه ای آذربایجان شرقی را از نظر وسعت در سطح کشور نمونه دانست و گفت: با انجام کار کاملا تخصصی، کف و دیوارهای این مخزن ضد اسید ساخته شده و میزان حفاظت و ایمنی آن در حد بسیار بالایی پیش بینی شده است.

محمدی آذربایجان شرقی را در امر موزه داری استانی توانمند توصیف کرد و گفت: موزه آذربایجان شهر تبریز از لحاظ ساختاری، ویترین بندی، نیروی انسانی و حفاظتی و همچنین اشیا نگهداری شده پس از موزه ملی تهران قابل توجه ترین موزه کشور است.

وی اظهار امیدواری کرد: با تخصیص اعتبارات مورد نیاز و افتتاح موزه های فرش و فاز های بعدی موزه منطقه ای آذربایجان شرقی، سال 91 سال خوبی برای موزه های استان و کشور خواهد بود.