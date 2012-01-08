اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست جدید و انجام مذاکرات برای بررسی پیش نویس اصلاح قانون کار به صورت دوجانبه با مقامات کارفرمایی خبر داد و گفت: در نشست ها و گفتگوهای آینده، بررسی ها به صورت فشرده تری دنبال خواهد شد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: با بررسی 10 ماده دیگر از پیش نویس 74 ماده ای اصلاح قانون کار، تاکنون بیش از 50 درصد مباحث با حضور کارفرمایان نهایی و صورتجلسه شده است.

علی بیگی همچنین از اضافه شدن برخی دیگر از اصلاحات و مواد به پیش نویس اصلاح قانون کار در بررسی های دوجانبه با کارفرمایان خبر داد و افزود: خوشبختانه نشست ها و مذاکرات با کارفرمایان در یک فضای مناسبی در حال پیگیری است.

این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه برای نهایی شدن پیش نویس از نمایندگان کارفرمایان خواسته بودیم که در این هفته دو نشست متوالی برگزار و نتیجه کار هرچه سریعتر جمع بندی و تحویل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شود، تاکید کرد: به دلیل برخی مشغله های کارفرمایان این مهم حاصل نشد.

وی خاطر نشان کرد: البته با پیشنهاد کارفرمایان قرار است نشست های آتی اصلاح قانون کار که حداکثر در 2 تا 3 هفته آینده نهایی و صورتجلسه آن به وزارتخانه ارسال خواهد شد، در هر نوبت طی 8 ساعت برگزار می شود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اگر صرفا بررسی ها پیرامون پیش نویس 74 ماده ای دولت بود تاکنون کار نهایی و تحویل می شد اما به دلیل وارد کردن برخی دیگر از مباحث، کارها کمی طولانی شده است.

علی بیگی همچنین به تکمیل بررسی و صورتجلسه شدن 45 ماده از پیش نویس 74 ماده ای اصلاح قانون کار طی چندین جلسه مشترک با کارفرمایان خبر داد و بیان داشت: به زودی و در هفته های آینده نظراتمان را به صورت مکتوب به وزارتخانه ارسال می کنیم.