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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۰۴

کمری خبر داد:

تله تئاتر"شب چرانی کفتارها" نمره کیفی مطلوب گرفت

تله تئاتر"شب چرانی کفتارها" نمره کیفی مطلوب گرفت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان گفت: تله تئاتر"شب چرانی کفتارها" از تازه های تولید شبکه افلاک در ارزیابی های حرفه ای رسانه ملی نمره مطلوب کیفی کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فتاح کمری در این رابطه اظهار داشت: تله تئاتر"شب چرانی کفتارها" در 50 دقیقه تولید شده و تهیه کنندگی آن بر عهده فاطمه دانش است.

وی ادامه داد: این تله تئاتر روایتی نو از مقاومت مردم فلسطین و مبارزات آنها علیه رژیم صهیونسیتی در کنار چگونگی شکل گیری صهیونیسم در قالب داستانی جذاب و دیدنی ارائه می کند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان یادآور شد: تله تئاتر"شب چرانی کفتارها" به تازگی مرحله تدوین خود را پشت سر گذاشته و در آینده نزدیک هم از طریق شبکه افلاک و هم شبکه های سراسری رسانه ملی پخش می شود.

کمری تصریح کرد: همچنین در سالجاری تله فیلم "پسران بلوط"، سریال "نامدار"، بیش از 5 مستند و 7 ساعت انیمیشن از آثار تولیدی که همگی از تعهدات سالجاری شبکه افلاک هستند، توانسته اند با کسب نمره های کیفی مطلوب شبکه افلاک را در مقام چهارم کشور قرار دهند.

کد مطلب 1501696

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