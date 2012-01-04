تله تئاتر"شب چرانی کفتارها" نمره کیفی مطلوب گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فتاح کمری در این رابطه اظهار داشت: تله تئاتر"شب چرانی کفتارها" در 50 دقیقه تولید شده و تهیه کنندگی آن بر عهده فاطمه دانش است.
وی ادامه داد: این تله تئاتر روایتی نو از مقاومت مردم فلسطین و مبارزات آنها علیه رژیم صهیونسیتی در کنار چگونگی شکل گیری صهیونیسم در قالب داستانی جذاب و دیدنی ارائه می کند.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان یادآور شد: تله تئاتر"شب چرانی کفتارها" به تازگی مرحله تدوین خود را پشت سر گذاشته و در آینده نزدیک هم از طریق شبکه افلاک و هم شبکه های سراسری رسانه ملی پخش می شود.
کمری تصریح کرد: همچنین در سالجاری تله فیلم "پسران بلوط"، سریال "نامدار"، بیش از 5 مستند و 7 ساعت انیمیشن از آثار تولیدی که همگی از تعهدات سالجاری شبکه افلاک هستند، توانسته اند با کسب نمره های کیفی مطلوب شبکه افلاک را در مقام چهارم کشور قرار دهند.
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