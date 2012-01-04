بدهی های شهرداری بندرعباس پرداخت شد/ وصول عوارض مجتمع تجاری نور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد سلطان زاده عصر چهارشنبه در سیصد و بیستمین جلسه شورای شهر بندرعباس با اشاره به تغییر رویکرد در اختصاص بودجه های شهرداری بندرعباس، اظهار داشت: از زمان حضورم در شهرداری بندرعباس سعی کردم رویکرد بودجه را تغییر دهم تا بیشتر بودجه ها به جای اختصاص به مسائل جاری شهرداری به طرحهای عمرانی اختصاص پیدا کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر میزان بودجه های عمرانی شهرداری بندرعباس افزایش بسیار خوبی یافته اما یکی از علل بالا بودن بودجه های جاری، بدهی های سالهای گذشته شهرداری، افزایش نیرو برای نظافت شهری و همچنین افزایش نرخ برق و سوخت بوده است.

شهردار بندرعباس با اشاره به پرداخت بدهی های شهرداری بندرعباس به طلبکاران، عنوان کرد: از زمان حضورم در شهرداری بندرعباس تا کنون شهرداری هیچ بدهی نداشته و حتی بسیاری از بدهی های سال گذشته شهرداری نیز پرداخت شده است.

سلطان زاده با اشاره به بهبود وضعیت نظافت شهر بندرعباس، تصریح کرد: در سال جاری 20 درصد از ماشین آلات جمع آوری زباله در شهر بندرعباس نوسازی شدند و از ابتدای هفته آینده نیز تمامی پیمانکاران شهرداری بندرعباس به صورت مکانیزه زباله ها را جمع آوری خواهند کرد.

وی در ادامه به وصول عوارض پروانه ساختمانی مجتمع تجاری اداری نور بندرعباس اشاره کرد و افزود: احداث این ساختمان از چهار سال پیش در کنار محل احداث مصلی بندرعباس آغاز شده بود و تا کنون نیز هیچ اقدامی برای دریافت عوارض پروانه ساختمانی آن از سوی شهرداری صورت نگرفته بود.

شهردار بندرعباس عنوان کرد: با اقداماتی که طی ماههای گذشته توسط شهرداری بندرعباس صورت گرفت، 30 میلیارد تومان از عوارض پروانه ساختمانی این مجتمع تجاری وصول شد و قرار شد برای ضمانت پرداخت آن یک بلوک از مجتمع تجاری نور به شهرداری بندرعباس واگذار شود.

در سیصد و بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر بندرعباس، تفریق بودجه سال 89 شهرداری بندرعباس، صدور پروانه ساختمانی برای مجتمع تجاری اداری نور بندرعباس، تغییر کاربری اداره امور امانی شهرداری بندرعباس از اداری به تجاری و همچنین احداث حسینیه زنانه فاطمه الزهرا (س) کوی ملت مورد تصویب اعضای شورای شهر بندرعباس قرار گرفت.