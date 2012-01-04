۱۴ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۱۳

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تاکستان معرفی شد

تاکستان - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام محمدرضا میرزایی به عنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تاکستان معرفی شد.

تاکبه گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی عصر چهارشنبه در مراسم معارفه رئیس جدید تبلیغات اسلامی شهرستان تاکستان گفت: از دیرباز تلاش غرب در مسیر تبدیل انسان خدایی و الهی به انسان شیطانی و منحرف بوده و در این راه نیز توانسته موفقیت های بسیاری را کسب کند.
 
حجت الاسلام نعمت اللهی افزود: غرب با برنامه ریزی هایی که انجام داد، توانست با ترویج نحله های انحرافی، اعتقادات و باورهای اصیل مردم را به تاراج برده و مشتی از باورهای بی اساس، بدون تفکر و تعمق را به انسان امروزی تحمیل کند و انسان خدایی را به انسانی شیطانی و پوچ گرا تبدیل کند.
 
وی یاداورشد: امروزه بشریت از تربیت اصلی خود که برگرفته از ذات الهی است فاصله گرفته و دچار انحرافات اخلاقی و نفسانی شده و معنویت را فراموش کرده و معنویت، گمشده دنیای متمدن امروز است.
 
این مسئول تصریح کرد: در حال حاضر انقلاب اسلامی ایران پرچمدار معنویت در جهان شده و پیروزی این انقلاب تلنگری به انسان و دنیای امروز است که هنوز معنویت می تواند در جهان حکمرانی کند.
 
وی یادآورشد: حضرت امام خمینی(ره) بر اساس اندیشه های توحیدی، آسمانی و با تأسی به مکتب اهل بیت(ع) و هدف بیداری معنویت در دنیای مدرن و متمدن امروزی این نهضت را ایجاد کرده و به ثمر رساند.
 
حجت الاسلام نعمت اللهی اظهارداشت: امروزه احیاء معنویت به شکلی جدید و در قالب ادیان و مذاهب دروغین بسیار زیادی به عموم مردم جهان عرضه شده و تنها دین و نظامی که می تواند شعارهای ناب آسمانی را سر داده و مردم را به سرمنزل مقصود برساند دین مبین اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
 
وی افزود: دشمنان پس از سال های متمادی و تجربه انواع تهاجم نظامی اینک به جنگ نرم روی آورده و قصد دارند که از این طریق به آرامی در اعتقادات و باورهای جوانان نفوذ کرده و ارزش ها و باورهای انحرافی خود را به نسل جوان جامعه عرضه کنند.
 
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین بیان کرد: متولیان فرهنگ دینی، امروز وظیفه سنگینی نسبت به گذشته دارند و باید جوانان را نسبت به این انحرافات و عقاید خرافی آگاه کنند.
 
در ادامه مراسم، حجت الاسلام محمدرضا میرزایی به عنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی تاکستان معرفی و از خدمات حجت الاسلام جان محمدی رئیس سابق تقدیر شد.
