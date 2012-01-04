رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تاکستان معرفی شد

تاکبه گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی عصر چهارشنبه در مراسم معارفه رئیس جدید تبلیغات اسلامی شهرستان تاکستان گفت: از دیرباز تلاش غرب در مسیر تبدیل انسان خدایی و الهی به انسان شیطانی و منحرف بوده و در این راه نیز توانسته موفقیت های بسیاری را کسب کند.

حجت الاسلام نعمت اللهی افزود: غرب با برنامه ریزی هایی که انجام داد، توانست با ترویج نحله های انحرافی، اعتقادات و باورهای اصیل مردم را به تاراج برده و مشتی از باورهای بی اساس، بدون تفکر و تعمق را به انسان امروزی تحمیل کند و انسان خدایی را به انسانی شیطانی و پوچ گرا تبدیل کند.

وی یاداورشد: امروزه بشریت از تربیت اصلی خود که برگرفته از ذات الهی است فاصله گرفته و دچار انحرافات اخلاقی و نفسانی شده و معنویت را فراموش کرده و معنویت، گمشده دنیای متمدن امروز است.



این مسئول تصریح کرد: در حال حاضر انقلاب اسلامی ایران پرچمدار معنویت در جهان شده و پیروزی این انقلاب تلنگری به انسان و دنیای امروز است که هنوز معنویت می تواند در جهان حکمرانی کند.



وی یادآورشد: حضرت امام خمینی(ره) بر اساس اندیشه های توحیدی، آسمانی و با تأسی به مکتب اهل بیت(ع) و هدف بیداری معنویت در دنیای مدرن و متمدن امروزی این نهضت را ایجاد کرده و به ثمر رساند.

حجت الاسلام نعمت اللهی اظهارداشت: امروزه احیاء معنویت به شکلی جدید و در قالب ادیان و مذاهب دروغین بسیار زیادی به عموم مردم جهان عرضه شده و تنها دین و نظامی که می تواند شعارهای ناب آسمانی را سر داده و مردم را به سرمنزل مقصود برساند دین مبین اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.



وی افزود: دشمنان پس از سال های متمادی و تجربه انواع تهاجم نظامی اینک به جنگ نرم روی آورده و قصد دارند که از این طریق به آرامی در اعتقادات و باورهای جوانان نفوذ کرده و ارزش ها و باورهای انحرافی خود را به نسل جوان جامعه عرضه کنند.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین بیان کرد: متولیان فرهنگ دینی، امروز وظیفه سنگینی نسبت به گذشته دارند و باید جوانان را نسبت به این انحرافات و عقاید خرافی آگاه کنند.

در ادامه مراسم، حجت الاسلام محمدرضا میرزایی به عنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی تاکستان معرفی و از خدمات حجت الاسلام جان محمدی رئیس سابق تقدیر شد.