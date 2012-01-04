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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۳۵

دوره فنی و حرفه ای پرورش ماهی در شهرستان البرز برگزار شد

دوره فنی و حرفه ای پرورش ماهی در شهرستان البرز برگزار شد

البرز - خبرگزاری مهر: مسئول اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت‌: دوره فنی و حرفه ای پرورش آبزیان با عنوان اصول بهداشتی استخرهای پرورش ماهی در البرز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نفیسه ابراهیمی در این خصوص گفت: این دوره با حضور بیش از 27  نفر از فراگیران به مدت پنج روز برای ارتقاء دانش بهره برداران و مجریان پروژه های شیلات شهرستان برگزار شده است.
 
وی هدف از برگزاری این دوره را آشنایی با اصول سلامتی و بیماری در ماهیان و عوامل فیزیکی و شیمیایی موثر در پرورش، شناخت انواع بیماریهای محیطی، تغذیه ای (قارچی)، باکتریایی، انگلی و ویروسی و یادگیری راههای کنترل و پیشگیری از بیماری ها و آشنایی با پروبایوتیک ها و شرایط استفاده از آنها عنوان کرد.
 
ابراهیمی یادآورشد: برگزاری دوره های آموزشی موجب کاهش هزینه بهره برداران در چرخه تولید و افزایش راندمان کار می شود.
کد مطلب 1501706

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