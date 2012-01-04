قاچاقچی مواد مخدر در سمنـان اعدام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول روابط عمومی دادگستری استان سمنان چهارشنبه ضمن اعلام این خبر گفت: این مجرم (الف ت) اهل سرخس بوده است که با جرم حمل و نگهداری 3.952کیلوگرم هروئین فشرده (کراک) توسط دادگاه انقلاب اسلامی سمنان به اعدام محکوم شده بود.

محمد صدیقی نیا افزود: حکم وی پس از طی تشریفات قانونی و تأیید در دادستانی کل کشور و موافقت ریاست قوه قضائیه، صبح چهارشنبه در زندان مرکزی سمنان به دار مجازات آویخته شد.

وی اظهار داشت: تقاضای عفو این متهم در دو مرحله مطرح شده بود که پس از انجام بررسی های لازم و عدم احراز شرایط، توسط کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی رد شد.