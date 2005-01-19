معرفي 53 بازيكن تيم ملي فوتبال به كنفدراسيون فوتبال آسيا

به گزارش خبرنگار" مهر" براساس قوانين كنفدراسيون فوتبال آسيا فدراسيونهاي فوتبال عضوبايد يكماه قبل ازانجام ديدارهاي رسمي خود اسمي بازيكنانشان را به اين كنفدراسيون اعلام كنند وحق ايجاد تغييردرآن را هم ندارند.

برهمين اساس فدراسيون فوتبال كشورمان اسامي 53 بازيكن را به كنفدراسيون فوتبال آسيا ارسال كرده است كه كادرفني تيم ملي چند روزقبل ازانجام اين ديداراسامي 22 نفرنهايي را به اين كنفدراسيون اعلام خواهد كرد. اين 43 نفرتا پايان رقابتهاي فوتبال مقدماتي جام جهاني درليست تيم ملي خواهند بود وديگرنمي توان بازيكني را به اين ليست اعلام كرد.

تيم ملي كشورمان قبل ازديداربا بوسني وهرزگوين كه روز14 بهمن برگزارخواهد شد، با نظرموافق برانكو ايوانكوويچ ديدار دوستانه اي را با يكي ازتيمهاي ليگ برتربرگزارخواهد كرد تا با آمادگي كامل به مصاف بوسني وسپس بحرين برود. اولين ديدارتيم ملي فوتبال كشورمان درچارچوب اين رقابتها روز21 بهمن ماه درمنامه مقابل تيم ملي فوتبال بحرين برگزارخواهد شد.